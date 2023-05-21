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Oğuzhan Uğur'un Melih Gökçek'e yanıtı olay oldu! "Kendiniz görünüz..."

21.05.2023 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kemal Kılıçdaroğlu'nu Babala TV'ye konuk alacak olan Oğuzhan Uğur programa dair konuk detaylarını paylaştı. Melih Gökçek ise Uğur'un sözlerine güvenmeyerek "İsim listesi yayınla" deyince ortaya bakın nasıl bir diyalog çıktı.

Oğuzhan Uğur'un Melih Gökçek'e yanıtı olay oldu! "Kendiniz görünüz..."

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuk olacağı Youtuber Oğuzhan Uğur'un programı Mevzular Açık Mikrofon'un çekimleri 21 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Oğuzhan Uğur sosyal medya hesabından programın konuk listesine dair şunları yazdı:

"Az evvel salon kapasitemizi doldurduk. An itibarıyla salonumuzda 243 AK Partili, 26 Memleket Partili, 81 MHP'li, 41 Küskün CHP'li, 27 Zafer Partili olacak. Hem Türk basını, hem de yabancı basından gazeteciler salonda hazır bulunacak. Dışarıdan şimdilik 3 videolu soru gelecek. (Artabilir) Bir de torpil yaptığım yakın çevremden 10 kişi soru sormadan izleyecek (olsun o kadar) son anda iptal eden, ya da vazgeçen olur mu bilemem, her zaman olur ama eksi 10, artı 10 onu göreceğiz. (Ayrıca “nefret ediyorum Kılıçdaroğlu’ndan beni çağırın” diyen ve sosyal medyalarında Sn. Kılıçdaroğlu’na destek verdiklerini tespit ettiğimiz cici kardeşlerimiz vardı ama maalesef onları reddettik.)"

Ekran Alıntısı

JELİBON YANITI DİKKAT ÇEKTİ

Ancak Melih Gökçek'i bu paylaşım tatmin etmedi. Gökçek ise Oğuzhan Uğur'a "İsim listesini yayınla inanalım" dedi. Ünlü fenomen ise bu yoruma tepkisiz kalmadı ve verdiği yanıtla dikkat çekti.

Göğüs dekoltesinden vazgeçmiyor! Göğüs dekoltesinden vazgeçmiyor!

Oğuzhan Uğur bu yorum üzerine Gökçek'e "Efendim topraktan jelibon çıktığına inanıyorsunuz da benim konuk beyanıma mı inanmıyorsunuz? Buyurunuz geliniz, kendiniz görünüz" dedi.

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