Oğuzlar cevizi yoğun talep görüyor

Hantal, 2016'da il dışına 10 bin fidan satılırken, 2017'de 20 bin, 2018'de 40 bin fidan gönderildiğini belirterek, "Türkiye'nin her yerine Oğuzlar cevizi fidanı satıp, ceviz bahçeleri kuruyoruz. Geçen yıl birliğimiz vasıtasıyla 45 bin civarında fidan sattık. Bu yıl 50 bini geçtik, artık talebe yetişmekte zorlanıyoruz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığının ağustosta üreticilere ceviz, badem ve zeytin bahçesi kurma çağrısı yaptığını hatırlatan Hantal, ilçenin en büyük geçim kaynağı olan cevizin Bakanlıkça desteklenmesinin kendileri için son derece önemli olduğunu aktardı.

Türkiye'de iç talebi karşılamak için ceviz ithalatı yapıldığını belirten Hantal, Bakanlığın yönlendirmesi sonucu ithalatın önüne geçilebileceğini dile getirdi.

Cevizin stratejik bir ürün olduğunu ifade eden Hantal, "Boş arazilerimiz, orman vasfını yitirmiş arazilerimiz var. Ülke olarak ihtiyaç duyduğumuz cevizi neden kendimiz yetiştirmeyelim? Tarım ve Orman Bakanlığına teşviklerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Oğuzlar'da her yıl on binlerce yeni ceviz fidanı yetiştirilip Türkiye'nin her yerine gönderildiğini dile getiren Hantal, şöyle devam etti:

"Oğuzlar cevizi ağacı, gerek yan dal verimi, gerekse kendi kendini tozlaması özelliğiyle rakipsiz, yerli ve milli bir türdür. Her yıl yetiştirdiğimiz fidanları Antalya, Aydın, İzmir, Samsun, Sivas, Ankara, Tokat, Amasya gibi ülkemizin değişik bölgelerindeki illerinde götürüp ceviz bahçeleri kuruyoruz. Yüksek verim vermesinden dolayı ülkenin her yerinde tercih ediliyor, ünü gittikçe yaygınlaşıyor."