Ojeyle kupalara yeniden hayat verin!

Çocukların aileleri ile verimli vakit geçirmesi çok önemlidir. Koronavirüs pandemisi nedeniyle okullardan ve faaliyetlerden uzak kalınan bu süreçte çocukları oyalamak, onların motor becerilerini geliştirmek için çeşitli oyunlar oynamak gerekmektedir. Özellikle el becerilerini geliştirmek için evdeki temel malzemeler ile çeşitli etkinlikler yapabilirsiniz. Sizler için bu sevimli etkinliklerden birini olan 'ojeyle kupaları boyama' etkinliğini anlattık. Yalnızca birkaç malzeme ile kolayca bu aktiviteyi yapabilirsiniz.

MALZEMELER

Desensiz, seramik veya porselen kupa

Renkli ojeler

Yaklaşık 30 cm genişilğinde ve 15 cm yüksekliğinde plastik kap

Kürdan

Peçete

Su

YAPILIŞI

Öncelikle kabı su ile doldurun.

Suyun içine ojelerden birkaç damla damlatıp kürdan yardımıyla desende hareketlilik sağlayın.

Kupanın ağız kısmı yukarıda kalacak şekilde kupayı suya batırın.

Desen kupaya aktarıldığında peçete ile kupanın altını silin ve kurumaya bırakın.

Yaptığınız çalışmayı kalemlik olarak veya kupa olarak kullanabilirsiniz.



