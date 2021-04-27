Ojeyle kupalara yeniden hayat verin!

Çocukların aileleri ile verimli vakit geçirmesi çok önemlidir. Koronavirüs pandemisi nedeniyle okullardan ve faaliyetlerden uzak kalınan bu süreçte çocukları oyalamak, onların motor becerilerini geliştirmek için çeşitli oyunlar oynamak gerekmektedir. Özellikle el becerilerini geliştirmek için evdeki temel malzemeler ile çeşitli etkinlikler yapabilirsiniz. Sizler için bu sevimli etkinliklerden birini olan 'ojeyle kupaları boyama' etkinliğini anlattık. Yalnızca birkaç malzeme ile kolayca bu aktiviteyi yapabilirsiniz.
Yaptığınız çalışmayı kalemlik olarak veya kupa olarak kullanabilirsiniz.
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