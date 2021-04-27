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Ojeyle kupalara yeniden hayat verin!

Elif Yaman Elif Yaman
27.04.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklar hazır alınan oyuncaklara ilgi duyuyormuş gibi görünseler de kendi yaptıkları çalışmalar onlar için daha özeldir. Çocuğunuza kendini özel hissedebileceği ve keyifli zaman geçirmesini sağlayacak etkinlikler yapmak aslında çok kolaydır. Üstelik bu etkinlikler sayesinde çocuğunuzun gelişimi için siz yol göstereceksiniz, o da uygulayarak öğrenecek.

Çocukların aileleri ile verimli vakit geçirmesi çok önemlidir. Koronavirüs pandemisi nedeniyle okullardan ve faaliyetlerden uzak kalınan bu süreçte çocukları oyalamak, onların motor becerilerini geliştirmek için çeşitli oyunlar oynamak gerekmektedir. Özellikle el becerilerini geliştirmek için evdeki temel malzemeler ile çeşitli etkinlikler yapabilirsiniz. Sizler için bu sevimli etkinliklerden birini olan 'ojeyle kupaları boyama' etkinliğini anlattık. Yalnızca birkaç malzeme ile kolayca bu aktiviteyi yapabilirsiniz.

MALZEMELER

  • Desensiz, seramik veya porselen kupa
  • Renkli ojeler
  • Yaklaşık 30 cm genişilğinde ve 15 cm yüksekliğinde plastik kap
  • Kürdan
  • Peçete
  • Su

YAPILIŞI

  • Öncelikle kabı su ile doldurun.
  • Suyun içine ojelerden birkaç damla damlatıp kürdan yardımıyla desende hareketlilik sağlayın.
  • Kupanın ağız kısmı yukarıda kalacak şekilde kupayı suya batırın.
  • Desen kupaya aktarıldığında peçete ile kupanın altını silin ve kurumaya bırakın.

Yaptığınız çalışmayı kalemlik olarak veya kupa olarak kullanabilirsiniz.

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