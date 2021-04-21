Bebeklerle sağlıklı iletişim nasıl olmalı?

Bebek ve ebeveynleri arasındaki iletişim anne karnındayken başlar. Annenin huzurlu, stresten ve kaygıdan uzak, sevgi ile hoşgörü çerçevesinde geçirdiği gebelik bebeğe huzur ve mutluluk olarak yansır. Gebeliğin 7. ayında bebek dışarıdan gelen sesleri tanır. Hatta anne ve babasının sesini ayırt etme noktasına gelir. Bu nedenle hamilelik boyunca anne ve babanın çocuğuyla konuşarak iletişim kurması sağlıklı olacaktır. Gün içerisinde 2-3 dakikalık konuşmalar, sevgi dolu ve onun varlığını kabul ettiğinizi anlatan sözcükler söylemeniz kuracağınız ilk bağın temel taşlarını oluşturur. Bu konuşmalar sırasında karnınıza dokunmanız temasın hissedilmesiyle beraber o sıcak ilişkiyi de pekiştirecektir.

“DOĞUMDAN SONRAKİ İLETİŞİM İSE GÖZ KONTAĞINA DAYALIDIR”

Bebek doğduktan sonra bebeğin temel ihtiyaçlarından bir tanesi dokunma, sarılma, mümkün olduğunca kucağa alınması ve emzirilmesi, göz kontağının kurulması ve yakın temasta bulunulmasıdır. Teması kabul eden dokunuşlarla birlikte bebeğin çıkardığı seslerde iletişimin bir öğesidir. Bebeğin ağlamasını bir konuşma olarak düşünebilirsiniz. Onun vücut dilini ve ağlama ses tonunu takip ederek bebeğinizle iletişiminizi kurabilirsiniz.