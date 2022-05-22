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Okan Bayülgen’den Nusret’e 'tokat' göndermesi: "Bu bir terbiyesizlik, kazandıkları parayı övmeyin"

22.05.2022 01:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okan Bayülgen'in sunduğu Uykusuzlar Kulübü'nde restoran zincirleriyle ünlenen Nusret hakkında yapılan konuşmalar gündem oldu. Okan Bayülgen, ünlü kasap ve iş adamı Nusret'e ağır göndermelerde bulunarak "Böyle bir aptallığa prim vermeyin" dedi.

Okan Bayülgen’den Nusret’e 'tokat' göndermesi: "Bu bir terbiyesizlik, kazandıkları parayı övmeyin"

Okan Bayülgen'in sunuculuğunu yaptığı Uykusuzlar Kulübü'nde ünlü kasap ve iş adamı Nusret'e ağır göndermelerde bulunuldu. Bayülgen, et lokantlarının sahiplerini birbirini kopyalamakla suçlarken, Nusret'e de ağır göndermeler yaptı.

"ÖLÜ HAYVANI NEDEN TOKATLIYORSUNUZ?"

Bayülgen'in, et lokantılarının sahipleriyle ilgili olarak "Kutsal Kurban Bayramı'mız var değil mi? Dualar okuyoruz boynunu kesmeden önce. Şimdi bir aşçılar çıktı, sadece Nusret değil hepsi. Çat! Ya ölü hayvanı neden tokatlıyorsunuz? ifadelerini kullanması olay oldu.

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"TÜRKİYE'DE BİR SOMUN EKMEK ÖPÜP BAŞA KONARAK KALDIRILIR"

"Türkiye'de bir somun ekmeği yerden kaldıran insan, öpüp başına koyar öyle kaldırır." diyen Bayülgen "Hayvana da tokat atmaz" ifadesini kullandı.

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"BÖYLE BİR ŞEY YOK, TERBİYESİZLİK"

"Böyle bir şey yok, terbiyesizlik" diyen Bayülgen, et lokantalarının sahiplerini de birbirini kopyalamakla suçladı.

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"KAZANDIKLARI PARAYI ÖVMEYİN"

Bu tarz restoran sahiplerinin kazandıkları paranın övülmesini doğru bulmadığını söyleyen ünlü isim, "Bu aptalca modadan geri dönelim, bu et lokantalarının kazandıkları parayı övmeyin. Böyle bir aptallığa prim vermeyin." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Nusret Gökçe Okan Bayülgen
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