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  4. Okan Buruk'a "Pensilvanya’da geberen "sümüklü çakma hocasını" birbirine karıştırıyor!" demişti... Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz'ın görevine son verildi!

Okan Buruk'a "Pensilvanya’da geberen "sümüklü çakma hocasını" birbirine karıştırıyor!" demişti... Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz'ın görevine son verildi!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.02.2025 08:54
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Yeni Şafak Gazetesi, Galatasaray ve Okan Buruk ile ilgili yazdığı yazı nedeniyle Tamer Korkmaz’ın iş akdini sonlandırdı. Tamer Korkmaz, Okan Buruk'a yönelik olarak çarpıcı iddialarda bulunmuştu...

Okan Buruk'a "Pensilvanya’da geberen "sümüklü çakma hocasını" birbirine karıştırıyor!" demişti... Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz'ın görevine son verildi!

Yeni Şafak Gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Okan Buruk'u hedef alan bir yazı yazmıştı. Korkmaz, "Paralel Mönü’deki maydanozlu döner” başlıklı yazısıyla Galatasaray ile FETÖ operasyonu yapılan “Maydonoz Önder” adlı şirket arasındaki ilişkiyi anlatırken Okan Buruk için çarpıcı iddialarda bulunmuştu.

"HAKAN ŞÜKÜR İLE GÖRÜŞTÜN MÜ?"

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Korkmaz, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un firari FETÖ’cü eski futbolcu Hakan Şükür ile Malmö maçında görüşüp görüşmediğini sormuştu. Korkmaz ayrıca Okan Buruk'un Mourinho'ya söylediği 'Ağlamasıyla meşhur, ağlamaya devam etsin' sözlerine yönelik olarak, "Buruk, Portekizli ünlü futbol hocası ile Pensilvanya’da geberen "sümüklü çakma hocasını" birbirine karıştırıyor! Buruk, vaktiyle Hakan Şükür ile "Ağlayan Hoca"sının dizinin dibinde oturduğu için, ağlayan hocaları karıştırmış!" demişti.

Okan Buruk için öyle şeyler dedi ki! "Buruk, Mourinho ile Pensilvanya’da geberen 'sümüklü çakma hocasını' karıştırıyor!" Okan Buruk için öyle şeyler dedi ki! "Buruk, Mourinho ile Pensilvanya’da geberen 'sümüklü çakma hocasını' karıştırıyor!"

GÖREVİNE SON VERİLDİ

Ortaya atılan iddiaya göre; Yeni Şafak Gazetesi, Galatasaray ve Okan Buruk hakkında yazılar yazan Tamer Korkmaz'ın görevine son verdi.

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Okan Buruk José Mourinho Yeni Şafak Gazetesi galatasaray
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