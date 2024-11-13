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Okan Buruk'a Serie A devinden sürpriz teklif! İtalyan basını duyurdu: Görüşme gerçekleşti!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
13.11.2024 18:38
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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk için İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi. İtalyan basını, Ivan Juric ile yollarını ayıran Serie A devi Roma'nın Buruk ile görüşme yaptığını iddia etti.

Okan Buruk'a Serie A devinden sürpriz teklif! İtalyan basını duyurdu: Görüşme gerçekleşti!

İtalyan basınından Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk için flaş bir iddia geldi. Teknik adam arayışlarında olan Serie A kulübü Roma'nın Okan Buruk'a teklif yaptığı öne sürüldü.

OKAN BURUK'TAN NET YANIT

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Tutto Mercato'da yer alan habere göre, Roma, teknik direktörlük pozisyonu için öncelikle Okan Buruk ile görüştü. Ancak Buruk, Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmediği için bu teklifi reddetti.

MONTELLA'DA ADAYLAR ARASINDA

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Serie A'da sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan ve teknik direktör Ivan Juric'le yollarını ayıran Roma'da, Vincenzo Montella ve Claudio Ranieri isimleri de adaylar arasında yer alıyor.

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Okan Buruk Serie A İtalya Roma Vincenzo Montella galatasaray
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