Okan Buruk'a Serie A devinden sürpriz teklif! İtalyan basını duyurdu: Görüşme gerçekleşti!

İtalyan basınından Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk için flaş bir iddia geldi. Teknik adam arayışlarında olan Serie A kulübü Roma'nın Okan Buruk'a teklif yaptığı öne sürüldü.

OKAN BURUK'TAN NET YANIT

Tutto Mercato'da yer alan habere göre, Roma, teknik direktörlük pozisyonu için öncelikle Okan Buruk ile görüştü. Ancak Buruk, Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmediği için bu teklifi reddetti.

MONTELLA'DA ADAYLAR ARASINDA

Serie A'da sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan ve teknik direktör Ivan Juric'le yollarını ayıran Roma'da, Vincenzo Montella ve Claudio Ranieri isimleri de adaylar arasında yer alıyor.