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Okan Buruk, Acun Ilıcalı'nın açıklamalarından sonra takipten çıkardı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
02.10.2024 17:32
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Acun Ilıcalı'nın kendisi için yaptığı açıklamaların ardından flaş bir hamlede bulundu.

Okan Buruk, Acun Ilıcalı'nın açıklamalarından sonra takipten çıkardı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Acun Ilıcalı'nın kendisi için yaptığı açıklamalar sonrası reaksiyon aldı.

Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'yı Instagram'dan takipten çıkardı.

Okan Buruk ve Acun Ilıcalı'nın geçmişten gelen bir dostluğunun olduğu biliniyordu.

ACUN ILICALI'NIN AÇIKLAMALARI

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Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Galatasaray maçında enteresan bir görüntü ortaya çıkıyor. Galatasaraylı ve Beşiktaşlı dostlarım var. Konu Fenerbahçe olunca hiç kimseyi tanımam. Okan Buruk, Kasımpaşa maçının 88. dakikasında hakeme 'Hocam bu penaltıyı verirsen burada bir daha maç yönetemezsin.' diyor. Bu, Türkiye'de futbolun geldiği durumu özetliyor. İşte Türk futbolunun özeti. Sonra uzatma bir anda 6 dakikaya düşüyor. Hakem, bu tehdidi almış." sözlerini sarf etmişti.

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Okan Buruk Acun Ilıcalı galatasaray
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