Okan Buruk basın mensuplarına sufleyi verdi! ''Onu çok istiyoruz, o da bizi istiyor!''

Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İşte Okan Buruk'un açıklamaları...

"ŞAMPİYONLUĞUN ÖZGÜVENİ HALA ÜZERİMİZDE"

"Çok hızlı bir şekilde başladık. Şampiyonluk kutlamaları çok kısa sürdü. Şampiyonlar Ligi hedefi bizim için en büyük motivasyon. Şampiyonluğun özgüveni hala üzerimizde. Bu sene çok zor olacak. Maç sayımız artacak bu yüzden kadromuzu güçlü bir şekilde kurmak istiyoruz. Hedefimiz Galatasaray'ı hem oyun olarak, hem sonuç olarak hem de skor olarak en iyisini ortaya koymak. İyi bir kadro kurmak için elimizden geleni yapıyoruz. Hedefimiz 3 kulvarda da başarılı olabilmek."

"GEÇEN SENEKİ KADROMUZU BÜYÜK ÖLÇÜDE KORUYORUZ"

Geçen seneki kadromuzu büyük ölçüde koruyoruz. Kiralık oyuncularımız döndü, ayrılanlar oldu. Kadromuz yine aynı şekilde devam edecek. Transfer yetişir mi bilmiyorum. Belki kamptayken sonuçlanır, belki devamında sonuçlanır. Şu anda net bir şey söylemem mümkün değil. Erden Bey'in bir çabası var gerekli takviyeleri yapmak için. Bazen sabırlı olmak gerekiyor. 25 Temmuz ilk maç, o tarihe kadar transferlerimizin de takıma katılmasını istiyoruz. Oyuncu getirmek zor. Suudi Arabistan takımlarının yaptıkları transferler birçok dengeyi bozacak. Biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor. Erden Bey Avrupa'da bununla ilgili sürekli çalışıyor.

"MILOT RASHICA İLE GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR"

"Milot Rashica ile görüşmelerimiz sürüyor. Biz onu çok istiyoruz, o da bizi çok istiyor. Kulübüyle görüşmeler devam ediyor. İsteğimiz devam ediyor. Rakamlar önemli tabii ama iki taraf da istiyor bu transferi."

"İLK HEDEFİMİZ DEVLER LİGİ'NE GİRMEK"

"Elimizdeki orta saha oyuncularıyla devam ediyoruz. Gelecek oyuncuların profiline göre bir karar vereceğiz. Çok yönlü, çok fazla alternatifin olduğu bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne katılırsak oradaki oyun, güç, tempo farklı oluyor. İlk hedefimiz Devler Ligi'ne girmek."

"Milli takımdan dönen oyuncular var. Sacha Boey ve Nelsson ilk antrenmanına çıkıyor. Bütün oyuncularımızı kadroda tutmak istiyoruz. Oyuncuların da bir problemi yok. Kafalarında çok büyük soru işaretleriyle gelmediler. İlerleyen günlerde çok büyük teklifler gelebilir oyunculara buna karşı da her türlü hazırlığımız var."

LUYINDAMA AÇIKLAMASI

"Luyindama'ya 1 hafta izin vermiştik. O da takımdan ayrı olarak antrenmanlarına devam edecek."



