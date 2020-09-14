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Okan Buruk: Bu kadar erken mağlup olmak üzücü

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 14.09.2020 22:50 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Atakaş Hatayspor karşısında alınan yenilgiden dolayı üzgün olduğunu dile getirdi.

Okan Buruk: Bu kadar erken mağlup olmak üzücü

Süper Lig'de 1. haftanın kapanış maçında son şampiyon Medipol Başakşehir, ligin yeni takımı Atakaş Hatayspor'la karşılaştı.Gaziantep'te oynanan maçı 2-0 kazanan Hatayspor, tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'e üç puanla başladı.Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir ise yeni sezona yenilgiyle başlarken teknik direktör Okan Buruk maçın ardından mağlubiyeti değerlendirdi.

"BU KADAR ERKEN MAĞLUP OLMAK BENİ ÜZDÜ"

''İlk hafta da olsa mağlubiyet üzücü. Ligin başında bu kadar erken mağlup olmak beni üzdü. Rakibin oyununu bekliyorduk, beklediğimiz oyun buydu. Savunmayı çok iyi yaptılar. Biz de yavaş oynadık. Daha dikine, daha hareketli oynamamız gerekiyordu ama yavaş oynadık. Basit bir top kaybında hazırlıksız yakalandık ve golü yedik. Bu tür takımlara karşı 1-0'ı verdiğinizde daha çok kapanıyorlar.''

"BEKLENTİMİN ALTINDA HÜCUM AKSİYONLARI SERGİLEDİK"

''Bizim oyun ritmine daha çok ihtiyacımız vardı. Benim beklentimin altında hücum aksiyonları sergiledik. Rakibimiz hak ettiği bir galibiyet aldı. Çok zamansız bir milli takım arasıydı. Sezona hazırlık aşamasında bazıları milli takıma gitti oynadı, bazıları oynamadı. Ritim eksikliği biraz da bundan kaynaklandı''

"DAHA ÇOK İSTEMEMİZ GEREKİYOR"

"Bizim daha çok istememiz gerekiyor. Geçen sezonki parolamız buydu. Daha çok isteyip daha yüksek ritimde oynayıp rakibi daha çok yıpratmamız gerekiyor. Geçen sezon daha tecrübeli oyuncularla oynadık. Bu sezon bunun içine genç oyuncuları da kattık. Umarım onlardan da faydalanırız"

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