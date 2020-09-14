Okan Buruk: Bu kadar erken mağlup olmak üzücü

Süper Lig'de 1. haftanın kapanış maçında son şampiyon Medipol Başakşehir, ligin yeni takımı Atakaş Hatayspor'la karşılaştı.Gaziantep'te oynanan maçı 2-0 kazanan Hatayspor, tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'e üç puanla başladı.Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir ise yeni sezona yenilgiyle başlarken teknik direktör Okan Buruk maçın ardından mağlubiyeti değerlendirdi.
''İlk hafta da olsa mağlubiyet üzücü. Ligin başında bu kadar erken mağlup olmak beni üzdü. Rakibin oyununu bekliyorduk, beklediğimiz oyun buydu. Savunmayı çok iyi yaptılar. Biz de yavaş oynadık. Daha dikine, daha hareketli oynamamız gerekiyordu ama yavaş oynadık. Basit bir top kaybında hazırlıksız yakalandık ve golü yedik. Bu tür takımlara karşı 1-0'ı verdiğinizde daha çok kapanıyorlar.''
''Bizim oyun ritmine daha çok ihtiyacımız vardı. Benim beklentimin altında hücum aksiyonları sergiledik. Rakibimiz hak ettiği bir galibiyet aldı. Çok zamansız bir milli takım arasıydı. Sezona hazırlık aşamasında bazıları milli takıma gitti oynadı, bazıları oynamadı. Ritim eksikliği biraz da bundan kaynaklandı''
"Bizim daha çok istememiz gerekiyor. Geçen sezonki parolamız buydu. Daha çok isteyip daha yüksek ritimde oynayıp rakibi daha çok yıpratmamız gerekiyor. Geçen sezon daha tecrübeli oyuncularla oynadık. Bu sezon bunun içine genç oyuncuları da kattık. Umarım onlardan da faydalanırız"
Kalinic kararını verdi! F.Bahçe mi Beşiktaş mı?
Fenerbahçe'de ayrılık!
Beşiktaş'tan Oğuzhan hakkında açıklama!
Fatih Terim, yıldız ismin biletini kesti!
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Kararını açıkladı!
Fenerbahçe, ''30 gol atacak'' forvetini buldu!
Kampta ilişkiye girdi... tüm detayları anlattı!
Vedat Muriqi sağlık kontrolünden geçti
Rasim Ozan Kütahyalı geri döndü!
Eddie Newton'tan mağlubiyet açıklaması
Trabzon'dan kırmızı kart tepkisi!
Vedat Muriqi resmen Lazio'da
Okuyucu Yorumları 0 yorum