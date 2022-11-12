Okan Buruk: "Dünya Kupası arasını istemezdim"

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 14’üncü haftasında Medipol Başakşehir’i deplasmanda 7-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Kazanmak istedikleri bir maçtan iyi bir oyunla üç puan aldıklarını aktaran Buruk, "Bugün tabii ki maç öncesi hedefimiz kazanmaktı. Bu kadar farklı bir galibiyet, etkileyici oldu. Ligde bugüne kadar 8 gol yemiş bir takım, Avrupa’da önemli işler yaptılar. Böyle bir sonuç almak bizi mutlu etti. Erken bulduğumuz golün yanı sıra ilk yarının sonlarında attığımız iki gol, ikinci yarıyı rahat oynamamızı sağladı. İkinci yarıda öndeki baskımızı devam ettirdik. Oyun olarak istediğimizi, skor olarak da sahaya yansıttık. Taraftarımız her maç bize destek veriyor. Bu takıma hep güvenmelerini söylüyordum. Umuyorum ki Dünya Kupası sonrası aynı güç, aynı istek ile döneriz. Oyuncularımı tebrik ediyorum, Başakşehir’e başarılar diliyorum. Burada çok özel anlar yaşadım, şampiyonluk kutladım. Burada tekrar olmak benim için sevindirici. Göksel Gümüşdağ ve bütün Başakşehir ailesine teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

"FENERBAHÇE KAYBETTİ, MOTİVASYON OLDU"

Zorlu bir fikstürden çıktıklarını ve sezonu uzun bir maraton olarak değerlendirdiklerini söyleyen Okan Buruk, “Biz hep uzun vadeli bakıyoruz. Puan farkı açılsa da bir şeyin bitmeyeceğini söylüyorduk. Fenerbahçe’nin puan kaybetmesi ayrı bir motivasyon oldu. Ligde ilk yarıyı 2’nci sırada bitirmek ve rakibimize yaklaşmak hedefimizdi. Bunu yakaladık. Zorlu bir fikstürü geride bıraktık ama zorlu maçlar devam edecek, iç saha maçlarımız ne kadar fazla olacak olsa da” ifadelerini kullandı.

"YUNUS'A YÜZDE 100 GÜVENİYORUM"

Yunus Akgün’ün bugün maç kadrosunda yer almaması üzerine gelen bir soruya ise Okan Buruk şöyle cevap verdi:

“Benim için en önemli şey içeride bir yarış olması. Bazen tabii ki tercihleriniz oluyor. Hak edene forma vermek istiyorum. Emre, bunun en ideal örneği. Takımla çok az yer aldı ama bir anda forma ona geldi. Oynadı ve 3 maç devam etti. Herkes için bu geçerli. Bütün oyuncular, performansını artırmak zorunda. Yunus bizim güvendiğimiz ve beğendiğimiz bir oyuncu. Yunus’a milli takım arasının iyi geleceğini düşünüyorum. Bu takımın altyapısından yetişmiş bir oyuncu. Ona yüzde 100 güveniyorum. Kendisiyle alakalı farklı bir düşüncemiz yok.”

"BU ARAYI İSTEMEZDİM"

Oyun olarak üst seviyeye çıktıklarını aktaran Buruk, lige verilecek Dünya Kupası arasıyla ilgili olarak, “Bu arayı istemezdim ama farklı bir şey yaşayacağız. Onun yanında Süper Lig’de Dünya Kupası için takımlara en çok oyuncu veren takımız. 5 oyuncumuz gidecek. Onun dışındaki milli takımların da bu hafta programı var. Biraz değişik olacak. Dünya Kupası’na giden oyuncular, dinlenmeden sezona devam edecekler. Dünya Kupası’na gidecek oyuncularla alakalı doğru bir planlama yapmamız gerekecek. Kim ne kadar oynayacak bilmiyoruz ama bir yarışın içerisine girecekler. Takıma döndüklerinde onları doğru bir şekilde adapte etmemiz gerekecek. Hazırlık dönemi belki de bazı oyuncular için faydalı olacak. Bu dönemde önemli maçlar yapacağız. Yükselen bir grafiğimiz vardı, burada bir ara verdik ama aynısını tekrar yakalayacağız inşallah” açıklamasında bulundu.

"ALANYASPOR MAÇI BİZİM İÇİN DÖNÜM NOKTASIYDI"

Dünya Kupası arasının ardından aynı seviyede devam etmek istediklerini belirten Buruk, “Sezon başından beri iyi oynadığımız oyunlar vardı. Trabzon deplasmanı, Adana Demirspor deplasmanı buna örnek. Kötü oynadığımız 1-2 maç vardı ama diğer maçlarda üstün olan taraf bizdik. Alanyaspor bizim için dönüm noktasıydı. 6-0’a gidecek bir maçı hakem hatasıyla bozuldu. O maçtan başlayan oyun, son 3 haftada en tepeye çıktı. Keşke ara olmasaydı. Aynı şekilde devam etmeye çalışacağız. Bu arada psikolojik olarak daha düşük durumda olan oyuncuları yukarıya çekmemiz gerekecek” diyerek sözlerini noktaladı.

