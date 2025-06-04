Okan Buruk, Galatasaray'dan sonra çalıştırmak istediği takımı açıkladı! "Orayı yeniden yaşamak isterim"

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yayıncı kuruluşta açıklamalarda bulundu. Galatasaray ile üst üste 3 yıllık şampiyonluk serisi yakalayan Okan Buruk, Milli Takım hakkında konuştu.

"A MİLLİ TAKIM HAYALİM VAR"

Türkiye Milli Takımı'nı çalıştırmak istediğini söyleyen Okan Buruk, "İleride A Milli Takım hayalim kesinlikle var. Dünya Şampiyonası'na gitmek, oraya bir takımı götürmek, o heyecanı yaşamak çok isterim ileride." ifadelerini kullandı.

"ORAYI YENİDEN YAŞAMAK İSTERİM"

Milli takımdaki hocalık tecrübesini yeniden yaşamak istediğini söyleyen Okan Buruk, "Milli takımda oynadım, o heyecanı yaşadım. Milli takımda yardımcı hocalık da yaptım, orayı yeniden yaşamak isterim. Montella da iyi gidiyor, Dünya Kupası'na gitme umudum yüksek. Ona destek olmamız lazım." dedi.

"PREMIER LİG ÖNCELİKLİ HEDEFİM"

Premier Lig hariç diğer tüm liglerdeki takımların bütçe olarak neredeyse Galatasaray ile aynı olduğunu vurgulayan Okan Buruk, "Bütçe olarak Galatasaray, Premier Lig takımları hariç diğer liglerdeki ekiplerle kafa kafaya gelmiş durumda. O yüzden Galatasaray'dan ayrılmamı gerektirecek bir durum yok. Maddi açıdan çok iyi durumdayız." açıklamasını yaptı.