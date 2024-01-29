Okan Buruk Gaziantep FK maçında alınan galibiyetle Süper Lig tarihine geçti! Bunu başaran ilk Türk teknik direktör

Gaziantep FK karşısında son dakikalarda bulduğu gollerle rakibi karşısında 2-1 öne geçerek 3 puanı cebine koymayı bilen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk bu galibiyetle kariyerinde önemli bir başarı yakaladı.
Başarılı çalıştırıcı bu galibiyetle Süper Lig'de iç sahada üst üste 15 maç kazanan ilk Türk teknik direktör oldu.
Sarı-Kırmızılılar'dan Okan Buruk için yapılan paylaşımda, "Takımıyla tarih yazmaya devam ediyor! Süper Lig'de, iç sahada üst üste 15 galibiyet alan ilk Türk teknik direktör!" ifadeleri kullanıldı.
Takımıyla tarih yazmaya devam ediyor! ????❤️— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 29, 2024
Süper Lig'de, iç sahada üst üste 1️⃣5️⃣ galibiyet alan ilk Türk teknik direktör! ????
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