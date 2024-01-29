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Okan Buruk Gaziantep FK maçında alınan galibiyetle Süper Lig tarihine geçti! Bunu başaran ilk Türk teknik direktör

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.01.2024 22:15 | Son Güncelleme:
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Gaziantep FK karşısında kritik bir galibiyet alan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk alınan bu 3 puanla Süper Lig tarihine geçti. İşte detaylar...

Gaziantep FK karşısında son dakikalarda bulduğu gollerle rakibi karşısında 2-1 öne geçerek 3 puanı cebine koymayı bilen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk bu galibiyetle kariyerinde önemli bir başarı yakaladı.

SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ

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Başarılı çalıştırıcı bu galibiyetle Süper Lig'de iç sahada üst üste 15 maç kazanan ilk Türk teknik direktör oldu.

İLK TÜRK TEKNİK DİREKTÖR

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Sarı-Kırmızılılar'dan Okan Buruk için yapılan paylaşımda, "Takımıyla tarih yazmaya devam ediyor! Süper Lig'de, iç sahada üst üste 15 galibiyet alan ilk Türk teknik direktör!" ifadeleri kullanıldı.

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