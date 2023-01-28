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Okan Buruk, Giresunspor maçının ardından iki ayrılığı açıkladı! 'Uygun bir kulüp olursa...'

28.01.2023 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu Bitexen Giresunspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray, üst üste 10. galibiyetini aldı. Sarı - kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Buruk, iki futbolcunun takımdan ayrılacağını da açıkladı. İşte detaylar...

Okan Buruk, Giresunspor maçının ardından iki ayrılığı açıkladı! 'Uygun bir kulüp olursa...'

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Bitexen Giresunspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Çotanak Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 45+3. dakikada Dries Mertens, 61. dakikada Leo Dubois, 88. dakikada Milot Rashica VE 90+5. dakikada Yunus Akgün kaydetti.

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un sözleri...

"BU SENENİN EN ÖNEMLİ İŞİ ŞAMPİYON OLMAK"

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"Rekorları kıracak bir oyuncu grubu var. Bu rekorun hakkını teslim edeceğimiz yer Galatasaray taraftarı, camiası. Biz de onun içinde oyuncularımızla birlikte yer tutuyoruz. Bizim hedefimiz şampiyon olmak. Rekorlar önemli ama bu senenin en önemli işi şampiyon olmak. Şampiyonluğa odaklandık. Rekorları kırıyoruz. Belki benim ismim yazılıyor ama burada oyuncularımızın ve Galatasaray camiasının çok önemli rolü var. Hep birlikte." ifadelerini kullandı.

"BAŞKAN BİZE GÖRE AĞIR BİR CEZA ALDI"

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"Dursun Başkan, bize göre ağır bir ceza aldı. Giresun onun memleketi ve burada bizimle olamadı, bu galibiyeti ona hediye etmek istiyorum."

İKİ AYRILIK

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"Oynatamadığımız oyuncular var. Seferovic ve Aanholt için uygun bir kulüp olursa, onlara yardımcı olmak istiyoruz."

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