Okan Buruk: Her takım korkulacak takım

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda Kopenhag eşleşmesi ile ilgili Beinsports’a açıklamalarda bulundu.

Öncelikle dün oynanan maçta şehit haberleriyle sevinçlerinin yarıda kaldığını belirten Buruk, "Üzüntü yaşadık. İnşallah en kısa zamanda bunların sonu gelir. Çok önemli bir coğrafyadayız. En kısa zamanda daha huzurlu bir ortama geçeriz. Mehmetçiğe dünkü galibiyeti hediye ediyoruz" diye konuştu.

"BURADA GELEN HİÇBİR TAKIM KÖTÜ DEĞİL"

Galatasaray ile UEFA Kupası’nı kazandığı statta oynayacak olmalarını değerlendiren Buruk, "Yine aynı kupa. İkinci maçta orada olacağız. Turu geçmek için o statta olacağız. Daha önce bunu düşünmüştüm, Kopenhag çıkar mı diye. İlk çekilen kura bizdik ve hemen eşleşme belli oldu. Birçok takım aynı düşünmüştür. Bu eşleşme onların da bizim de hoşumuza gitti. Çok büyük takımlar vardı. Buraya gelen hiçbir takım kötü değil. Her takım korkulacak takım" şeklinde konuştu.

"HERKESİ TRİBÜNLERE DAVET EDİYORUM"

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kalan takımlar ve tribünler hakkında görüşlerini belirten Okan Buruk, "3-4 takım vardı aklımda ama daha çok şunun üstünde durmuştuk; Manchester United, Inter, Roma ve Sevilla gibi önemli takımlar vardı. Bunlardan biriyle eşleşmesek iyi olur diye düşünmüştük ama buraya gelen her takım çok iyi. Kopenhag deplasmanda 3-1 kazanıp buraya geldi. Her şey sahada olacak. Aynı oyunu, aynı isteği ortaya koyarsak çok daha farklı olacak. Bizim için önemli olan tribünlerin bir bölümü dolu olması. Bir sonraki turda bütün futbolseverlerin dolduracağına çok inanıyorum. Maçtan sonra tribünlere gittiğimizde birçok forma, renk gördük. Futbolun güzelliği de burada. Biz ortak duyguda buluşabiliyorsak en güzel şey bu. Ben bir sonraki maça herkesi davet ediyorum. Türkiye’yi temsil ediyoruz. Başarılara ihtiyacı olan, puana ihtiyacı olan ülkeyiz. İnşallah hep beraber bu statta, elimizden gelenin fazlasını tribünlerin önünde yapacağız" ifadelerini kullandı.