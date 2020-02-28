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Okan Buruk: Her takım korkulacak takım

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 28.02.2020 16:03 | Son Güncelleme

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda Danimarka temsilcisi Kopenhag eşleşmesi ile ilgili, "Bu eşleşme onların da bizim de hoşumuza gitti. Çok büyük takımlar vardı. Buraya gelen hiçbir takım kötü değil. Her takım korkulacak takım" dedi.

Okan Buruk: Her takım korkulacak takım

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda Kopenhag eşleşmesi ile ilgili Beinsports’a açıklamalarda bulundu.

Öncelikle dün oynanan maçta şehit haberleriyle sevinçlerinin yarıda kaldığını belirten Buruk, "Üzüntü yaşadık. İnşallah en kısa zamanda bunların sonu gelir. Çok önemli bir coğrafyadayız. En kısa zamanda daha huzurlu bir ortama geçeriz. Mehmetçiğe dünkü galibiyeti hediye ediyoruz" diye konuştu.

"BURADA GELEN HİÇBİR TAKIM KÖTÜ DEĞİL"

Galatasaray ile UEFA Kupası’nı kazandığı statta oynayacak olmalarını değerlendiren Buruk, "Yine aynı kupa. İkinci maçta orada olacağız. Turu geçmek için o statta olacağız. Daha önce bunu düşünmüştüm, Kopenhag çıkar mı diye. İlk çekilen kura bizdik ve hemen eşleşme belli oldu. Birçok takım aynı düşünmüştür. Bu eşleşme onların da bizim de hoşumuza gitti. Çok büyük takımlar vardı. Buraya gelen hiçbir takım kötü değil. Her takım korkulacak takım" şeklinde konuştu.

"HERKESİ TRİBÜNLERE DAVET EDİYORUM"

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kalan takımlar ve tribünler hakkında görüşlerini belirten Okan Buruk, "3-4 takım vardı aklımda ama daha çok şunun üstünde durmuştuk; Manchester United, Inter, Roma ve Sevilla gibi önemli takımlar vardı. Bunlardan biriyle eşleşmesek iyi olur diye düşünmüştük ama buraya gelen her takım çok iyi. Kopenhag deplasmanda 3-1 kazanıp buraya geldi. Her şey sahada olacak. Aynı oyunu, aynı isteği ortaya koyarsak çok daha farklı olacak. Bizim için önemli olan tribünlerin bir bölümü dolu olması. Bir sonraki turda bütün futbolseverlerin dolduracağına çok inanıyorum. Maçtan sonra tribünlere gittiğimizde birçok forma, renk gördük. Futbolun güzelliği de burada. Biz ortak duyguda buluşabiliyorsak en güzel şey bu. Ben bir sonraki maça herkesi davet ediyorum. Türkiye’yi temsil ediyoruz. Başarılara ihtiyacı olan, puana ihtiyacı olan ülkeyiz. İnşallah hep beraber bu statta, elimizden gelenin fazlasını tribünlerin önünde yapacağız" ifadelerini kullandı.

"KOPENHAG ÇOK YAKIN TANIĞIMIZ BİR RAKİP DEĞİL"

Danimarka temsilcisi Kopenhag’ın çok tanıdıkları bir ekip olmadığını belirten Buruk, "Ligde ikinci durumdalar. Son 2 lig maçında deplasmanda kazanamadılar ama Avrupa Ligi’nde kazandılar. 4-4-2 sisteminde oynuyorlar. N’Doye var tanıdığımız orada. Zorlu bir maç olacağını düşünüyorum. Deplasmanda kapanan bir takım. Avantaj yakalamak önemli. Ama ne olursa olsun 2 maçlık periyot. Burada avantaj yakalamak isteyeceğiz. Kazanmak buradaki ilk hedefimiz. Burada gol yememek çok önemli. Yediğiniz gol rakiplere avantaj veriyor. Biz dünkü oyunu ortaya koyarsak neden çeyrek final yolu olmasın" dedi.

"KURAYI BAŞKANLA BERABER İZLEDİK"

Kura çekimini Başkan Göksel Gümüşdağ ile beraber seyrettiklerini söyleyen genç teknik adam, "Bütün kura çekimlerini beraber izledik. Bu kura çekimini de beraber izledik. Bizim için tekrar bir üst tura geçme şansı oluştu. Çektiğimiz kuranın diğer rakiplere göre avantajlı olduğunu düşündük. Kulübümüz için hayırlısı olsun" şeklinde konuştu.

"YÜKSEK TEMPODAN MUTLU OLAN OYUNCULARIM VAR"

Trabzonspor ve Göztepe deplasmanları arasında oynanacak olan Kopenhag maçı ile ilgili görüşlerini belirten Buruk, "Bu tempoya alıştık. Bu tempoda devam edeceğiz. 3 gün, 4 gün dinlenmek yeterli. Dün 120 dakika aynı tempoda devam ettik. İnsan bunu yapabiliyor, yani her şey psikolojik. Oyuncuların bu tempoya hazır olduğunu düşünüyorum. Oyuncularımı düzgün şekilde kullanmak istiyorum. Yüksek tempodan mutlu olan oyuncularım var. Bu inanç ve tutkuyla alakalı. Bazen hedefler her şeyin önüne geçiyor. Yüzde yüz hazır olmasanız bile saha içindeki performans sizi daha iyi ön plana çıkartıyor" açıklamasını yaptı.

"AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ"

Başakşehirli futbolcuların dün oynanan Sporting CP maçındaki performanslarına değinen Okan Buruk, "Maçın başından sonuna kadar olan konsantrasyonu beğendim. Hem oyuncular hem tribünlerde inanılmaz bir şekilde destekledi. Biz bunu normal lig maçlarında yaşayan bir takım değiliz. Tribünde seyircinin olması inanılmaz. Tam bir maç atmosferiydi. Birçok hedefi olan oyuncum var. Birçoğu bu kupalarda başarılı olmuş sporcular. Ben de bu başarıları özleyen bir insanım. Bu sabah antrenmanında da oynayan, oynamayan oyuncuların ne kadar mutlu olduğunu görebiliyorum. İnşallah aynı şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.

(İHA)

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