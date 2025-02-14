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Okan Buruk için olay yaratacak iddia! Sosyal medyayı yıktı geçti! "Maçları yabancı hakem yönetse, Okan Buruk gibi bir teknik direktör yoktu"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.02.2025 07:40
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk olduğu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 4-1 yenilerek tur şansını zora soktu. Mücadele sonrası Galatasaray'ın son durumunu değerlendiren Serdar Ali Çelikler, Okan Buruk hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk için olay yaratacak iddia! Sosyal medyayı yıktı geçti! "Maçları yabancı hakem yönetse, Okan Buruk gibi bir teknik direktör yoktu"

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk olduğu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 4-1 yenildi. Kimsenin beklemediği bir skora imza atan sarı-kırmızılılarda hedef tahtasında Okan Buruk yer aldı. Gazeteci Serdar Ali Çelikler'den Okan Buruk'a çok sert ifadeler geldi.

"OKAN BURUK GİBİ BİR TEKNİK DİREKTÖR YOKTU"

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Serdar Ali Çelikler, "Türkiye'deki maçları yabancı hakemler yönetse, bugün Okan Buruk gibi bir teknik direktör yoktu. Bunu gerçek Galatasaraylılar da kabul ediyor. Türkiye Ligi'nde futbol oynanmıyor. Yan yana koşmak, top kapmak, mücadele etmek diye bir şey yok." dedi.

"OKAN BURUK NET BİR ŞEKİLDE TARTIŞILMALI"

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Çelikler, "Yabancı hakemler olduğu zaman takke düşüyor kel görünüyor. Kopenhag, Sparta Prag, Young Boys, AZ Alkmaar... Okan Buruk net bir şekilde tartışılmalı." ifadelerini kullandı.

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