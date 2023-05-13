Okan Buruk istedi, yönetim bitiriyor! Galatasaray'dan beklenmedik transfer... Eski yıldız geri dönüyor

Süper Lig'de şampiyonluğa en yakın aday olan Galatasaray yeni sezon için de kolları sıvarken transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda. Sarı-Kırmızılılar ligi zirvede tamamlayarak yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak isterken, kadroya yapılacak takviyeler için teknik direktör Okan Buruk geniş çaplı bir raporu yönetime sundu.

GÜNDEM: SOL BEK

Okan Buruk'un transfer istediği bölgelerin başında sol bek olduğu bilinirken, söz konusu bölge için bir çok aday belirlenmiş durumda. Sarı-Kırmızılılar Hatay'dan kiraladığı Adekugbe ile yeni sezonda devam etmeyi düşünmezken, B. Dortmund'lu Raphael Guerreiro'nun ardından Alex Telles'i de gündemine aldığı öğrenildi.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Daha önce de Galatasaray forması giyen ve Süper Lig macerasının ardından 2016 yılında Porto'nun yolunu tutan Telles, daha sonra Premier Lig'in dev kulübü Manchester United'ın yolunu tutmuştu. Fotomaç'ın haberine göre; İngiliz ekibinin gelecek sezon da kadroda düşünmediği Alex Telles için Galatasaray'ın devreye girdiği öğrenilirken, Telles'in G.Saray'dan gelecek cazip bir teklife hayır demeyeceği belirtiliyor.

TELLES OLMAZSA...

Eğer tecrübeli sol bekin transferi gerçekleşmez ise rota Raphael Guerreiro'ya dönecek. Alex Telles bu sezon 33 karşılaşmada görev aldı. Sambacı oyuncu bu maçlarda 3 asist kaydetti.



