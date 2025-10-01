Okan Buruk maç sonu her şeyi tek tek açıkladı! "Türk takımlarının neler yapabileceğini gösterdik"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"RAKİBİMİZE ŞANSLAR DA VERDİK AMA ÇOK BÜYÜK ŞANSLAR VERMEDİK"

Okan Buruk: "Kazanmak çok güzel. Atmosfer çok güzeldi, oyun çok güzeldi. Oyuncularıma teşekkür ederim. Ne istediysek, yaptılar. Taraftarlarımıza da teşekkür ederim. Hiç susmadılar, her şeyi beraber yaptık. Savunmayı da, hücum da beraber yaptık. Şampiyonlar Ligi'nde motivasyon artıyor. Çok fazla şey değişiyor. Bu maça daha çok hazırlanıyorsunuz. Alanyaspor maçından sonra da söyledim. Hem Liverpool'a, hem de Alanyaspor'a hazırlanıyorduk. Bunlar zor şeyler. Karşınızda oynayan takımın yaptıkları da önemli. Akıcı oyunda daha fazla şeyler deneyebiliyorsunuz. Rakibimize şanslar da verdik ama çok büyük şanslar vermedik. Golden önce kale içinden çıkan top çok kritikti."

"TÜRK TAKIMLARININ NELER YAPABİLECEĞİNİ GÖSTERDİK"

Okan Buruk: "Puan olarak, prestij olarak önemli. Türkiye'nin tanıtımı için önemli. Avrupa'da Türkiye Ligi'nin değer görmemesi... Türk takımlarının neler yapabileceğini gösterdik. Daha önce kötü de gösterdiğimiz oldu ama Liverpool'a karşı gol yemeden kazanmak çok önemli bir şey."

OSIMHEN'İN SAKATLIĞI CİDDİ Mİ?

Okan Buruk: "Victor Osimhen'e kramp girdi, çok önemli bir durumunun olduğunu düşünmüyorum. Kötü bir haber de gelmedi."