Okan Buruk - Mourinho olayının yeni görüntüsü! Burun sıkmanın hemen öncesinde Okan hoca da meğerse...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek bir üst tura çıkan Galatasaray'da moraller yerinde. Dünkü dev derbide saha içinden çok yine saha dışı konuşuldu. Maçın bitiş düdüğüyle Mourinho ve Okan Buruk arasında yaşananlar hem Türkiye'nin hem de dünyanın gündemine oturdu.

BURNUNU SIKTI

Fenerbahçe-Galatasaray derbisine bitiş düdüğünde yaşananlar damga vurdu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'un burnunu sıkarken, Buruk bir anda yüzünü tutarak yerde kaldı.

OKAN BURUK MEĞERSE...

A Spor'dan Koray Baloğlu'nun kamerasına yansıyan görüntülerde Okan Buruk'un Mourinho'ya karşı sevinç gösterisinde bulunduğu ortaya çıktı.