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  4. Okan Buruk - Mourinho olayının yeni görüntüsü! Burun sıkmanın hemen öncesinde Okan hoca da meğerse...

Okan Buruk - Mourinho olayının yeni görüntüsü! Burun sıkmanın hemen öncesinde Okan hoca da meğerse...

03.04.2025 11:49
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Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
03.04.2025 11:49
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Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki ezeli rekabette dün Sarı-Kırmızılılar galip ayrıldı. Maç sonunda Mourinho-Okan Buruk gerilimi ise maça damga vuran anlar oldu. Mourinho o anlarda Buruk'un burnunu sıktığı görülmüştü. Bu hareket sonrası saha içi adeta keşmekeşe döndü. Yaşanan anların öncesi ortaya çıktı. Okan Buruk'un Mourinho'ya yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek bir üst tura çıkan Galatasaray'da moraller yerinde. Dünkü dev derbide saha içinden çok yine saha dışı konuşuldu. Maçın bitiş düdüğüyle Mourinho ve Okan Buruk arasında yaşananlar hem Türkiye'nin hem de dünyanın gündemine oturdu.

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BURNUNU SIKTI

Fenerbahçe-Galatasaray derbisine bitiş düdüğünde yaşananlar damga vurdu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'un burnunu sıkarken, Buruk bir anda yüzünü tutarak yerde kaldı.

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OKAN BURUK MEĞERSE...

A Spor'dan Koray Baloğlu'nun kamerasına yansıyan görüntülerde Okan Buruk'un Mourinho'ya karşı sevinç gösterisinde bulunduğu ortaya çıktı.

Canlı Skor

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray
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