Okan Buruk: Şampiyon olmak istiyoruz

Süper Lig’in 20. haftasında Başakşehir, sahasında Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup etti.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Maç öncesi hem bizim hem rakibin eksikleri vardı. Maça başlangıcımız iyiydi. Özellikle Fenerbahçe dışındaki son 3 lig maçına başladığımız gibi golle başladık. 2. gol fırsatını bulduk ama belli dakikadan sonra geriye gittik. Beraberlik gelince istemediğimiz bir oyun vardı. İkinci yarının başında farklı başladık, golü bulduk, şanslar yakaladık. Yine belli dönemlerde istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Oyun olarak çok mutlu değilim. Tabii ki 3 puanı kazanmak önemli ama kendi oyunumuzu yakalamamız gerekiyor. İyi bir takımız, daha dinamik, daha sert olmamız gerekiyor. En kısa zamanda hataların farkına varıp daha iyi yerlere geleceğiz. Zorlu bir döneme gireceğiz, bugünkü konsantrasyonla birlikte bundan sonraki haftalarda maçlara hazırlanacağız" diye konuştu.

"DURAN TOPTAN GOL ATACAĞIMIZI DÜŞÜNDÜK"

Duran toplarda rakibin kendilerine üstünlük kurmasının sorulması üzerine ise Buruk, "Rakipte eşleştiğimizde duran toplarda bizden kısa olduğunu gördük. Duran toptan gole ulaşacağımızı düşünüyorduk. Hem duran toptan gol yedik hem de duran topları vurdurduk. Daha önce bir Trabzonspor maçında duran toptan gol yedik, bu iki oldu" cevabını verdi.