Okan Buruk: Şampiyon olmak istiyoruz

Başarılı teknik adam sabırlı oynadıklarını vurgulayarak, "Ankaragücü ve bizim için stresli bir maçtı. Biz kazanmak istiyorduk, bu maçlarda beraberlik bir şeye yaramıyor. Ankaragücü de kazanmak için elinden geleni yaptı. Bugün çok zor ve dirençli bir takıma karşı oynadık. Mustafa hoca ve ekibini tebrik etmek istiyorum. İlk yarı maçı rakibimize verdik ama birçok şut attık. Devre arası sakin ve sabırlı oynamalarını, kendi oyunumuzu sahaya koymamız gerektiğini ve böyle iki gol bulabileceğimizi oyuncularıma söyledim ve oyuncularım da bunu başardı" ifadelerini kullandı.

Şampiyon olmak istediklerini söyleyen Burık, "Bu maçtan sonra lig lideriyiz ve diğer rakiplerimizin maçlarını bekleyeceğiz. Maç maç gidiyoruz. Kazanmak ve şampiyon olmak istiyoruz. Oturttuğumuz bir oyun var. Uzun bir aradan sonra ilk defa bugün geriye düştük. En son Fenerbahçe maçında geriye düşmüştük. Geride oynamaya da alışık bir takım değildik. Oyun içerisinde pozisyonlar değişiyor tabii ki ama genel olarak oyuncuların birbirini tanıdığı, doğru pozisyon değişiklikleri olan bir takımız. Gol pozisyonu çeşitlerimiz de bizim için çok önemli. Oyuncularımdan çok memnunum. Kulübümüzün de bize tanıdığı imkanlar çok önemli. Göksel Gümüşdağ ve ekibine teşekkür etmek istiyorum. Biz saha içine odaklanabiliyoruz" dedi.