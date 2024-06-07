Okan Buruk'tan Batshuayi ve Sacha Boey sorularına net cevap! ''Görüşmelerimiz oluyor...''

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, imza töreninde açıklamalarda bulundu. Kendisine sorulan transfer sorularına da içtenlikle yanıt veren Okan Buruk, Batshuayi açıklaması da yaptı.

"GÖRÜŞMELERİMİZ OLUYOR"

"Michy Batshuayi'ye ilginiz var mı?" sorusunun ardından, "3-4 oyuncu alacağız gibi gözüküyor. Birçok isim yazılıyor, görüştüğümüz isimler var. Görüşmelerimiz oluyor. Forvet için hazırlıklarımız var. Batshuayi ile ilgili düşüncemiz şu ana kadar olmadı." sözlerini kullandı.

"SACHA BOEY'İN KİRALANMASI GÜNDEME GELDİ Mİ?"

Okan Buruk, "Sacha Boey'in kiralanması gündeme geldi mi?" sorusuna ise, "Sacha Boey yeni gitti ve sakatlık yaşadı. Bayern Münih'in kısa sürede vazgeçeceğini düşünmüyorum. Herhangi bir görüşme olmadı. Vincent Kompany geldi, planlama yapacaktır. Şu anda öyle bir konu yok." yanıtını verdi.





