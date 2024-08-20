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Okan Buruk'tan beklenmedik karar! Young Boys maçını Whatsapp'tan yönetecek

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
20.08.2024 13:07
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Disiplin Kurulu’nun verdiği ceza nedeniyle Young Boys maçını tribünden takip edecek. Yaşanan bu durum sonrası deneyimli çalıştırıcının takımı WhatsApp aracılığıyla yönetmesi bekleniyor. İşte detaylar...

Okan Buruk'tan beklenmedik karar! Young Boys maçını Whatsapp'tan yönetecek

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'nin Young Boys takımına konuk olacak Galatasaray ilk maçtan avantajı cebine koymak istiyor.

Mücadele öncesi tüm hazırlıklarını yapan Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Okan Buruk, UEFA Disiplin Kurulu tarafından verilen 2 maçlık ceza nedeniyle Young Boys karşılaşmalarında yedek kulübesinde yer alamayacak.

OKAN BURUK CEZALI

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Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon UEFA Avrupa Ligi’nde Sparta Prag’a elendiği maçın ardından yaşanan olaylar nedeniyle bu cezayı alırken tecrübeli teknik adam, Young Boys ile oynanacak iki maçta da yedek kulübesi ve soyunma odasına giremeyecek.

TAKIMI WHATSAPP İLE YÖNETECEK

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Ancak Buruk, maç sırasında WhatsApp üzerinden yardımcılarıyla iletişimde olacak ve talimatlarını bu şekilde iletecek.

Hatırlanacağı üzere daha önce sarı-kırmızılı takımı çalıştıran Fatih Terim de benzer bir yöntemle takımını tribünden yönetmişti.

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