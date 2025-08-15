SPOR

Okan Buruk'tan Fatih Karagümrük maçı öncesi sürpriz ilk 11! Icardi ve Osimhen'ın durumları açıklandı...

Süper Lig’de ikinci hafta bugün yapılacak Galatasaray-Fatih Karagümrük karşılaşması ile açılıyor. Rams Park’ta oynanacak maç öncesi ilk 11’ler netleşmeye başladı.

Burak Kavuncu

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği mücadele 21.30'da başlayacak. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

İLK 11’LER BELLİ OLUYOR

Fatih Karagümrük maçı öncesi ilk 11 de denemeler yapan teknik direktör Okan Buruk, ilk hafta Gaziantep FK maçına çıktığı kadroyla sahaya çıkması bekleniyor. İşte beklenen 11’ler…

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren, Lemina, Torreira, Sara, Yunus, Sane, Barış Alper
Karagümrük: Grbic, Atakan, Roco, Balkovec, Çağtay, Berkay, Doh, Johnson, Camacho, Serginho, Gray

ICARDI VE OSIMHEN’İN DURUMLARI

Galatasaray'ın yıldız isimleri Victor Osimhen ve Mauro Icardi'nin durumlu bu maç öncesinde belirsizliğini koruyor. Maça Barış Alper Yılmaz ile başlaması beklenen Okan Buruk, maç içerisinde skora göre ikinci yarı Victor Osimhen’i de sahayat kısa süreliğine atmayı planlıyor. Icardı’nin ise resmi maça çıkması için bir süre daha bekleyeceği öğrenildi.

NELLSON VE CUESTA!

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen isimlerden Victor Nelsson ve Carlos Cuesta, Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek. Takımdan ayrılığı gündemde olan her iki futbolcunun da lisansı çıkarılmamıştı.

