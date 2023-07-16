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Okan Buruk'tan Icardi açıklaması! ''Pazartesi geliyor diye bir açıklamam olmadı''

16.07.2023 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon kampını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Csakvari'yi 4-2 mağlup etti. Maçın ardından konuşan Okan Buruk, Icardi ile anlaşıldığını ve oyuncunun Pazartesi günü İstanbul'a geleceğini söylemişti. Bugün tekrar konuşan Okan Buruk, açıklamalarının yanlış anlaşıldığını söyledi.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Okan Buruk, dün yaptığı Icardi açıklamasını düzelterek oyuncunun transferi konusunda net bilgiler verdi.

"PAZARTESİ GÜNÜ BEKLİYORUZ"

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Icardi transferiyle ilgili konuşan Okan Buruk, "Icardi'yi bekliyoruz, gelişiyle ilgili ufak bir aksaklık oldu. İnşallah pazartesi gününe kadar gelecek. Ailevi bir problemi oldu. Sözleşme olarak bir sıkıntı yok. Kulübüyle anlaşıldı. Sözlü olarak kendiyle de anlaşıldı ama henüz resmi imza atılmadı." ifadelerini kullanmıştı.

"PAZARTESİ GELİYOR DİYE NET BİR AÇIKLAMAM OLMADI"

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"Icardi pazartesi geliyor diye net bir açıklamam olmadı aslında, orada kesildi. Önümüzdeki hafta daha net bir şekilde belli olacak. Ailevi bir problem yaşadı. Onunla ilgili önümüzdeki hafta süre net şekilde belli olabilir. İnşallah en kısa zamanda gelir ve takımda olur. Ancak bazen ailevi sebepler bunun önüne geçiyor. Önemli olan Icardi'nin buraya en doğru, en zinde şekilde gelmesi."

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