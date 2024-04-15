Okan Buruk'tan maç sonu Fenerbahçe ve Süper Kupa açıklaması!

Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maç sonu karşılaşmaya dair açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin protesto ederek çıkmadığı Süper Kupa maçına da değinen Buruk, "Süper Kupa'yı oynasaydık, bu maça daha iyi başlayabilirdik." dedi.

"SÜPER KUPA'YI OYNASAYDIK..."

"Fenerbahçe ile Süper Kupa'yı oynasaydık, bu maça daha iyi başlayabilirdik. Uzun aralar bazen sıkıntı olabiliyor. İkinci yarı daha hızlı, ruhumuzu koyarak başlamamız gerektiğini söyledik. Bunu yaptık. Rakibimize bakmıyoruz. Kendi maçlarımızı kazanmaya odaklanıyoruz. Her takım puan kaybedebilir. Amacımız kendi maçlarımıza odaklanmak, kazanmak. Şampiyonluğu tekrar istiyoruz."





