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Okan Buruk'tan maç sonu Fenerbahçe ve Süper Kupa açıklaması!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.04.2024 23:20
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 4-0 kazandıkları Alanyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maç sonu karşılaşmaya dair açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin protesto ederek çıkmadığı Süper Kupa maçına da değinen Buruk, "Süper Kupa'yı oynasaydık, bu maça daha iyi başlayabilirdik." dedi.

"SÜPER KUPA'YI OYNASAYDIK..."

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"Fenerbahçe ile Süper Kupa'yı oynasaydık, bu maça daha iyi başlayabilirdik. Uzun aralar bazen sıkıntı olabiliyor. İkinci yarı daha hızlı, ruhumuzu koyarak başlamamız gerektiğini söyledik. Bunu yaptık. Rakibimize bakmıyoruz. Kendi maçlarımızı kazanmaya odaklanıyoruz. Her takım puan kaybedebilir. Amacımız kendi maçlarımıza odaklanmak, kazanmak. Şampiyonluğu tekrar istiyoruz."

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