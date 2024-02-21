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Okan Buruk'tan Prag maçı öncesi Muslera açıklaması! Takımda kalıp kalmayacağı büyük merak konusu olmuştu...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
21.02.2024 21:45 | Son Güncelleme:
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sparta Prag maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'tan Prag maçı öncesi Muslera açıklaması! Takımda kalıp kalmayacağı büyük merak konusu olmuştu...
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 38 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Sparta Prag ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi rövanş karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. İşte Okan Buruk'un açıklamaları...

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"Özellikle iki tane sakat oyuncumuz, 2-3 hafta içerisinde takımla olacaklardır. Hedefimiz Beşiktaş maçı. Kaan'ın da bu dönemde ağrıları var ama idareli olarak oynatmak istiyoruz. Fernando Muslera'nın sözleşmesi ise; taraftar da kulüp de onu çok seviyor. Sözleşmesinde bir sıkıntı olmayacak. İsteğimiz onunla devam etmek. Mart ayında ara var, o arada hem toparlanmak hem de sakat oyuncuların dönüşü var, transfer dönemi içinde bir çözüm bulabiliriz. Yapacağımız çalışmalarla tam olarak hazır olacağımızı düşünüyorum.

"MUSLERA İLE İLGİLİ İLERİYE DÖNÜK BİR SIKINTI OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

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Muslera, Galatasaray'ın kaptanı. Galatasaray taraftarı, onu çok seviyor; o, Galatasaray'ı çok seviyor. Muslera ile ilgili ileriye dönük bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bizim için çok değerli bir oyuncu. İnşallah bizimle devam edeceğini düşünüyorum. Kaan Ayhan ağrılarla oynuyor. Onu da idareli bir şekilde kullanıyoruz."

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