Okan Buruk tarihi rekor kırdı, Aslan Trabzonspor maçı öncesi moral depoladı! Galatasaray Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti

Süper Lig'de heyecan 22. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 22. haftanın dikkat çeken mücadelesinde lider Galatasaray sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Cihan Aydın düdük çaldı. Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi kazanan 1-0'lık skorla Galatasaray olurken, ikinci karşılaşmada da gülen taraf 3-2'lik skorla ev sahibi ekip Galatasaray oldu. Sarı-Kırmızılılar bu sonuçla puanını 51'e yükselterek liderliğini perçinledi. Ümraniyespor ise 14 puanla son sırada kaldı.

İLK TEHLİKE ÜMRANİYESPOR'DAN

Karşılaşmanın 7. dakikasında Onur Ayık ceza sahası içine Muslera ile karşı karşıya kaldı ancak Muslera gole izin vermedi.

AZ FARKLA DIŞARDA!

Onur Ayık'ın tehlikesi sonrası dönen topta Mertens rakip kaleyi yokladı ancak top üstten dışarı çıktı.

GALATASARAY'A ŞOK!

Mücadelenin 11. dakikasında Galatasaray 1-0 geriye düştü. Geraldo sağ kanattan hızla ceza alanına doğru girdi, içeri çevirdi arka direkte Umut Nayir vurdu ve ligdeki 9. golünü Galatasaray'a karşı kaydederek takımını öne geçirdi.

YANIT 32'DE GELDİ

Galatasray Sağ kanattan Mertens ile korner kullandı içerde Nelsson dokundu, Umut Nayir'e çarpan top Abdülkerim Bardakcı'nın önünde kaldı, tecrübeli stoper ayağını uzattı ve takımına beraberliği getirdi.

SEVİNÇ 7 DAKİKA SÜRDÜ!

Maçın 32. dakikasında geriye düşen Ümraniyespor 39'da bir kez daha öne geçti. Sol kanattan Avounou ortayı yaptı, Oğuz Gürbulak bekletmeden gelişine vurdu ve top sağ köşeden filelerle buluştu ve durum 2-1'e geldi.

HAKEM 'PENALTI' DEDİ!

Dakika 58'de Mertens'in pasında Yunus topu kontrol etmek isterken Popov da müdahale etmeye çalıştı ancak eline çarpan top sonrası hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi.

ICARDI AFFETTİRDİ!

Geçtiğimiz hafta Giresunspor karşılaşmasında penaltıyı kaçıran Icardi bu kez hata yapmadı, Arjantinli golcü 60. dakikada harika bir panenka vuruşuyla skora dengeyi getirdi.

KIRMIZI KART ÇIKTI!

Mücadelenin 77. dakikasında Ümraniyespor'da Avounou, Torreira'ya yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı. Konuk ekip 10 kişi.

ICARDI, ICARDI, ICARDI...

Kırmızı kart sonrası rakibini kendi yarı sahasına hapseden Galatasaray Icardi ile 3. golü buldu. 82. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Arjantinli golcü rakibi karşısında iki kez geriye düşen takımını 3-2 öne geçirirken, kendisinin 2 takımının üçüncü golünü attı. Icardi bu golüyle ligde forma giydiği son 7 maçta 8 gol atma başarısı gösterdi.

GÖRÜLMEMİŞ REKOR!

Okan Buruk ile müthiş bir çıkış yakalayan Sarı-Kırmızılılar aldığı bu sonuçla kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisi rekorunu kırdı. Karşılaşma öncesi Okan Buruk yönetiminde son 10 Süper Lig ve 3 Ziraat Türkiye Kupası mücadelesini kazanarak 13 maçlık seriye imza atan Sarı-Kırmızılılar aldığı galibiyetle bu seriyi 14 maça çıkardı ve Süper Lig'in profesyonel olarak oynanmaya başladığı 1959 sezonundan itibaren resmi maçlarda elde ettiği en uzun süreli galibiyet serisini egale etti.

Galatasaray ligin 23. haftasında sahasında ezeli rakibi Trabzonspor'u konuk edecek. Ümraniyespor ise evinde Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

