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Okan Buruk'un gözüne giremedi! Yusuf Demir ile yollar ayrılıyor

14.07.2023 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezon Rapid Wien'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer edilen Yusuf Demir takımdan ayrılıyor. Gösterdiği performansla Okan Buruk'un gözüne girmeyi başaramayan genç oyuncunun kulüp bulması istendi.

Yusuf Demir

Yusuf Demir

AVU Avusturya
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Avusturya kampına götürülen Yusuf Demir'in performansı şu ana kadar Okan Buruk'tan geçerli not alamadı. 20 yaşındaki futbolcuya kendisine takım bulması için bilgi verildi.

KİRALIK OLARAK GÖNDERİLECEK

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6 milyon Euro gibi büyük bir bedel ödenerek transfer edilen Yusuf Demir için forma giyebileceği bir takım araması gerektiğini söyleyen sarı-kırmızılılar, Yusuf Demir'den gelecek haberi beklemeye geçti.

İYİ BİR TEKLİF GELİRSE SATILABİLİR

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Yusuf Demir'den zarar etmek istemeyen Galatasaray yönetimi, genç oyuncuya gelecek teklifleri de değerlendirme kararı aldı fakat şu ana kadar Yusuf Demir'e herhangi bir transfer teklifi gelmedi.

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''Bana teklifte bulundular ama ben Galatasaray'a söz vermiştim''''Bana teklifte bulundular ama ben Galatasaray'a söz vermiştim''
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Yusuf Demir galatasaray ust sezon buruk verildi

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