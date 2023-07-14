Okan Buruk'un gözüne giremedi! Yusuf Demir ile yollar ayrılıyor

Avusturya kampına götürülen Yusuf Demir'in performansı şu ana kadar Okan Buruk'tan geçerli not alamadı. 20 yaşındaki futbolcuya kendisine takım bulması için bilgi verildi.

KİRALIK OLARAK GÖNDERİLECEK

6 milyon Euro gibi büyük bir bedel ödenerek transfer edilen Yusuf Demir için forma giyebileceği bir takım araması gerektiğini söyleyen sarı-kırmızılılar, Yusuf Demir'den gelecek haberi beklemeye geçti.

İYİ BİR TEKLİF GELİRSE SATILABİLİR

Yusuf Demir'den zarar etmek istemeyen Galatasaray yönetimi, genç oyuncuya gelecek teklifleri de değerlendirme kararı aldı fakat şu ana kadar Yusuf Demir'e herhangi bir transfer teklifi gelmedi.

