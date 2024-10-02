Okan Buruk'un kaç maç ceza alacak? Tehdit nedeniyle PFDK'ye sevk edilmişti...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Rams Park'ta Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, hakemi tehdit ettiği gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

VAR incelemesi sırasında hakeme itiraz eden Buruk'un, "Bu pozisyona penaltı veren hakem, burada bir daha maç yönetemez" dediği diyalog, maçın yayıncı kuruluşunun kameralarına da yansıdı.

41. MADDE NE DİYOR?

"TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren görevlilere ve diğer kişilere 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ile eylemin ağırlığına göre gerekli görülmesi halinde 50.000.TL’den 500.000.-TL’ye kadar para cezası verilir.''

EN AZ 3 MAÇ CEZA GÜNDEMDE

Buna göre "tehdit" nedeniyle 41. maddeden tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Okan Buruk'un en az 3 maç ceza alması öngörülüyor.

DERBİYİ KAÇIRABİLİR

Okan Buruk 3 maç ceza alması halinde ligdeki Alanyaspor, Antalyaspor ve Beşiktaş derbisinde kulübede olamayacak.