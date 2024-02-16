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Okan Buruk'un maç sonunda söyledikleri Galatasaray yönetimini üzdü!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
16.02.2024 11:05 | Son Güncelleme:
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sparta Prag maçının ardından yaptığı açıklamada, galibiyetin mutluluğu yaşadıklarını belirterek, "İkinci maç için avantajımız oldu. Zorlu bir fikstür var. Önemli bir galibiyet oldu" dedi. Sözlerine transfer gündemiyle devam eden tecrübeli çalıştırıcının sözleri sarı-kırmızılı yönetimi rahatsız etti.

Okan Buruk'un maç sonunda söyledikleri Galatasaray yönetimini üzdü!

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Çekya ekibi Sparta Prag’ı 3-2’lik skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sözleri sosyal medyada gündem oldu.

"KULÜBEMİZ YOK!"

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Transfer gündemiyle ilgili konuşan Okan Buruk, "Çok zorlu bir fikstürde gidiyoruz. En büyük sıkıntılarımızdan biri çok geniş bir kulübemiz yok." dedi.

YÖNETİMİN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

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Özellikle Erden Timur'u rahatsız eden bu konuşma sonrası Galatasaray yönetimi de bir hayli üzüldü. Takımın içinde bulunduğu durum gereği böyle bir açıklama yapılmasına üzülen sarı-kırmızılı yönetim bu durumu Okan Buruk'a iletti.

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