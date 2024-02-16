Okan Buruk'un maç sonunda söyledikleri Galatasaray yönetimini üzdü!

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Çekya ekibi Sparta Prag’ı 3-2’lik skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sözleri sosyal medyada gündem oldu.

"KULÜBEMİZ YOK!"

Transfer gündemiyle ilgili konuşan Okan Buruk, "Çok zorlu bir fikstürde gidiyoruz. En büyük sıkıntılarımızdan biri çok geniş bir kulübemiz yok." dedi.

YÖNETİMİN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Özellikle Erden Timur'u rahatsız eden bu konuşma sonrası Galatasaray yönetimi de bir hayli üzüldü. Takımın içinde bulunduğu durum gereği böyle bir açıklama yapılmasına üzülen sarı-kırmızılı yönetim bu durumu Okan Buruk'a iletti.





