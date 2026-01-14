Okan Buruk veto etti! Sergen Yalçın onayladı! Beşiktaş'tan Weston McKennie atağı

Beşiktaş'ta gündem transfer. Siyah-beyazlı ekip orta sahaya direkt ilk 11'de oynayabilecek ve takımın seviyesini bir üst klasmana çıkartacak oyuncu ararken, gündeme İtalyan devi Juventus'ta forma giyen ABD’li yıldız Weston McKennie geldi.

İTALYANLAR DUYURDU!

Weston McKennie'nin üst düzey performansı fark edilmeden geçmiyor ve bu durum, bonservissiz bir fırsat kollayan birçok kulübün iştahını kabartıyor.

Bu yüzden Avrupa'nın yarısı, McKennie'nin durumunu yoklamaya başlamış durumda.

Özellikle Bundesliga ve Premier League'den birçok kulüp, 27 yaşındaki oyuncunun gidişatını yakından takip ediyor. Bunun yanı sıra oyuncuya Türkiye'den Galatasaray ile Beşiktaş ve İtalya'dan Milan ve Roma'nın da nabız yoklayan girişimlerde bulunduğu biliniyor.

Juventus'un McKennie'yi bedelsiz kaybetme riskini ortadan kaldırabilmesi için en az 3 yıllık (hatta 4 yıllık), sezon başına 3.5–4 milyon euro civarında bir sözleşme önermesi gerekiyor.

GALATASARAY'A DA ÖNERİLMİŞTİ!

Galatasaray'ın transferlerde her daim danıştığı bir menajer olan George Gardi, Juventus’un ABD’li yıldızı Weston McKennie’yi ilk olarak Galatasaray’ın masasına getirdi. Fakat teknik direktör Okan Buruk farklı bir profilde oyuncu istediği için Amerikalı ismi veto etmişti.