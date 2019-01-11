Okan Kocuk: Bursaspor’un en iyi transferi Samet Aybaba!

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Bursaspor’da başarılı file bekçisi Okan Kocuk, İHA’ya açıklamalarda bulundu. İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten genç eldiven, “Samet hoca gençlere çok önem veriyor. İlk yarıda bunu herkese gösterdi. Biz de genç oyuncular olarak bu şansı iyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Şu anda her şey yolunda ve herkes çok iyi çalışıyoruz. İkinci yarıya Fenerbahçe maçıyla başlayacağız. Umarım güzel bir başlangıç yapıp yolumuza en iyi şekilde devam ederiz” dedi. İkinci yarının ilk maçında eski takım arkadaşı Harun Tekin’e karşı oynayacakları hatırlatılan Okan, “Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe maçında taraftarımız bizi destekleyecektir. Umarım biz de iyi bir oyunla taraftarımızı memnun ederiz ve ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaparız” diye konuştu. “Bursaspor’un en iyi transferi Samet Aybaba” İstanbulspor’da kiralık olarak oynadığı dönemde milli takıma seçildiğini hatırlatan Okan Kocuk, “Ben İstanbulspor’da kiralık oynarken A Milli Takım’a seçildim. Buraya A Milli olan bir kaleci olarak döndüm. Kulüp, Harun abinin satışı konusunda anlaşınca Samet hoca bize güvendi. Sonrasında iyi bir performans gösterdim ve yeniden milli takıma seçildim. Samet hocama çok teşekkür ediyorum. Gençlere güveniyor şans veriyor ve biz de onu mahcup etmemeye çalışıyoruz” dedi. Samet Aybaba haricinde başka bir hocanın olması durumunda gençlerin bu kadar şans bulamayacağını söyleyen Kocuk, “ Açıkçası başka bir hoca olsa bu şansları bulamazdık. Samet hoca gelince bütün genç oyuncular sevindi. Kendisinin daha önce şans verdiği gençleri de biliyoruz ve buraya geldiğinde de bunu gördük. Altyapıdan birçok genç oyuncu çıkardı. Ramazan, Burak gibi yeni oyuncuları şüphe duymadan oynattı. Gençlere güvendi. Samet hoca bence Bursaspor’un en iyi transferi diyebilirim. Bizim için çok önemli bir rol Samet hoca” ifadelerini kullandı.

“İyi bir vatandaş olmak, iyi futbolcu olmaktan daha önemli” Samet Aybaba’nın geçtiğimiz günlerde takıma bütün futbolculara kitap dağıtmasıyla ilgili konuşan milli eldiven, “Kemal Atatürk’ün kitabını aldım hocamdan. Onu okuyacağım. Herkese kitap hediye etti. Bu da çok güzel bir şey. Takımda birçok genç oyuncu var ve sadece futbolla kendimizi geliştirmeyeceğiz. Saha dışında kültürel anlamda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. İyi bir birey, iyi bir futbolcu ve iyi bir vatandaş olmamız için hocamız elimizden geleni yapıyor ve biz de onun emeklerini boşa çıkarmamak için çalışıyoruz” diye konuştu. Vakıfköy altyapı merkezinin çok önemli bir nokta olduğunu da hatırlatan Kocuk, “Burada 7-8 yıl geçirdim ve burada bizlere İngilizce kursu veriyorlar. Psikologdan diyetisyene kadar birçok konuda destek veriyorlar. Türkiye’de her yerde bulamazsınız bunu. Bizi iyi bir birey olarak yetiştirmeye çalışıyorlar. Bu konuda belirli kulüplerden birisiyiz biz. İyi futbolcu olmak önemli ama bence iyi bir vatandaş olmak çok daha önemli diye düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

“Harun Tekin gerçek bir rol model” Geçmişte Bursaspor’dan büyük takımlara transfer olan Volkan Şen, Sercan Yıldırım ve Ozan Tufan gibi isimlerin İstanbul’da sürekli gündem olmasıyla ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Okan Kocuk, “Oyuncunun kendisiyle alakalı bir durum bu. Hocamız bize bir yol gösterir. Biz ya o yolda devam ederiz ya da başka bir yola gireriz. Bu durum oyuncunun kendisiyle alakalı bir durum. Eğitim çok önemli. Oyuncu daha iyi eğitilse belki de bu hatalar yapılmaz ama Türkiye’de bu eğitim her yerde yok” dedi. Sezon başında Fenerbahçe’ye giden Harun Tekin’e de değinen Okan, “Harun abi çok kaliteli bir kaleci ve futbolculuğundan öte çok iyi bir insan, çok iyi bir karakter. Tam bir rol model diyebilirim. Kendisiyle 3-4 yıl birlikte çalıştım. İlk yarıda şanssız bir dönem geçirdiler. Harun abinin performansı ilk başlarda tartışılmış olabilir ama kalitesi tartışılmaz. Türkiye’nin tartışmasız en iyi kalecilerinden birisi. Kaleciler bazen şanssızlıklar yaşayabilir. Umarım bizim maçtan sonra onlar da daha iyi bir yol çizerler” diyerek sözlerini sürdürdü.