Okay Köksal kimdir? Survivor 2019 yarışmacısı Okay kaç yaşında, nereli, hangi sporu yapıyor?

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ÜNLÜLER  | 05.02.2019 00:56 | Son Güncelleme

Okay Köksal Survivor 2019'un dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Survivor Türkiye Yunanistan'da yarışan Okay güçlü fiziğiyle yarışmanın iddialı isimleri arasında yer alıyor. Peki Okay Köksal kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Milli sporcu olan Okay Köksal hangi sporu yapıyor? İşte Survivor Okay Köksal hakkında bilgiler.

Okay Köksal kimdir? Survivor 2019 yarışmacısı Okay kaç yaşında, nereli, hangi sporu yapıyor?

Survivor 2019 Türk takımında mücadele eden isimler arasında, güreş sporunda ciddi başarıları olan Artvin doğumlu Okay Köksal da yer alıyor. Güreş dalında

2019 SURVİVOR OKAY KÖKSAL BİYOGRAFİSİ
6 Mayıs 1987’de Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Ferhatlı köyünde doğdu. İlkokulda sınıfa gelen güreş antrenörleri ile tanışması sonucu güreş hayatı başladı ve Artvin Yusufeli Güreş Eğitim Merkezi’ne seçildi. Lisede Türkiye Şampiyonaları’nda dereceler aldı ve Yıldız Milli Takımı’na seçilip ülkeyi temsil etmeye başladı.

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İlk uluslararası şampiyonluğunu Fransa’nın Lyon şehrinde yapılan Yıldızlar Grand Prix Turnuvası’nda kazandı. 2004’te Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde üniversite hayatına başladı. Milli takım hocaları Murat Atmaca, İsmail Zurnacı, Yüksel Şanlı ve Yakup Topuz; Okay Köksal’ı Ankara Tedaş Spor Kulübü’ne davet ettiler ve böylelikle güreş kariyerini profesyonel olarak bu kulüpte sürdürdü.

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2007 yılı Gençler Türkiye Güreş Şampiyonluğu’nun yanı sıra Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası’nda şampiyon olarak milli takıma girmeye hak kazandı. Belgrad’da yapılan Gençler Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya alarak bayrağımızı göndere çektirmenin mutluluğunu yaşadı. Yine aynı yıl Pekin’de yapılan Dünya Şampiyonası’nda 2. oldu. 2009 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı’nda mücadele etti ve yine buradayken Büyükler Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nı kazandı.

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2010 yılında mezun olup beden eğitimi öğretmenliğine başladı. 2012'de Türkiye Şampiyonası’nda derece alarak güreşe dönüş yaptı. Ankara İlbank Spor Kulübü’nün transfer teklifini kabul ederek, 2013-2017 yılları arasında güreşe ve öğretmenliğe aynı anda başarıyla devam etti. 2018’de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’ne transfer oldu ve hala bu kulübün sporcusu olarak güreş hayatına devam ediyor.

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