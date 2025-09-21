Mynet Trend

Okey oynarlarken ''sallama'' saldırıya uğradılar! Birbirlerini korumaya çalıştıkları anlar viral oldu

Çiğdem Sevinç

Erzurum'da bir oyun salonunda, okey oynayan gençlerin yaşadığı olay izleyenleri şoke etti. Elinde "sallama" diye tabir edilen bıçakla gelen adamın gençleri tehdit etmesi ve sonrası yaşanan olaylar güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi.

Kameralara yansıyan görüntülerde; oyun salonuna giren adamın okey oynayan ve içlerinde kadınların da olduğu gençlere doğru yürüdüğü görüldü.

Önce tehditler savuran ve saldıran adamın daha sonra belindeki sallama bıçağını çıkararak masadakilere doğru savurması bir anda hareketliliğe neden oldu.

GENÇLER BİRBİRLERİNİN ÖNÜNE SİPER OLDU

Okey masasındaki kızların saldırgana engel olmak için adeta gövdelerini siper etmesi ise gözlerden kaçmadı. Bir süre devam eden arbedenin ardından bıçakla gelen adamın arkadaşıyla salonu terk ettiği ve gençlerin korku içinde olduğu görüldü.

