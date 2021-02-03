Okkalı Türk kahvesi en iyi nasıl yapılır? Bol köpüklü olmasının sırrı bunda saklıymış!

Mutfağımızda önemli bir yere sahip olan Türk kahvesi; uzun ve keyifli sohbetlerin en güzel eşlikçisidir. Osmanlı’dan günümüze kadar gelmiş olan Türk kahvesinin kültürel bir ağırlığı da vardır. Tanışma merasimlerinin olmazsa olmazdır. Kendine has bir tadı olan Türk kahvesi nasıl yapılır? İşte 5 aşamada bol köpüklü Türk kahvesi yapımı...
Türk kahvesi yapımına ilk olarak kullanılacak fincanın içerisine soğuk su dökerek başlanır. Bu su fincanın içerisine dökülür. Orta şekerli bir kahve yapmak için, bir çay kaşığı şeker ilave edilir. Konulacak kahve miktarı da önem taşımaktadır. Yaklaşık 2,5 çay kaşığı kahve eklenir. Henüz ocağı yakmadan bir kere karıştırılır. Ardından pişmeye bırakılır. Kahve yavaş yavaş köpürmeye başladığı anda, kaşıkla bu köpükleri alıp fincan içine dökmek gerekir.
Kahve kısık ateşte pişirmeye devam edilmelidir. Fazla kaynayıp taşma derecesine gelmesine izin verilmemelidir.
Ardından cezveyi ocağa tekrar koyun. Kahveniz ikinci kez tekrar kabaracaktır. Yine ilk aşamada olduğu gibi kahve taşmadan köpürdüğü an ocaktan alın ve birkaç saniye kahveyi dinlendirin. Tekrardan eşit bir şekilde köpük dağılımını gerçekleştirin. Kıvamında pişen kahve ağır ağır fincana dökülür. Bol köpüklü bir Türk kahvesini bu şekilde hazırlayabilirsiniz.
Az şekerli bir kahve isteniyorsa yarım çay kaşığı, orta şekerli bir kahve isteniyorsa bir çay kaşığı, şekerli kahve isteniyorsa iki çay kaşığı şeker yeterlidir. Küp şekerin erimesinde sıkıntı olabileceği için, toz şeker kullanmak daha iyi bir tat verecektir.
Kıvamında pişen kahve ağır ağır fincana dökülür. Bol köpüklü bir Türk kahvesini bu şekilde hazırlayabilirsiniz.
Türk kahvesi genel olarak yanında bir bardak suyla sunulur. Bunun amacı, kahveyi içtikten sonra ağzı temizlemekten ziyade, kahveyi içmeden daha önce yediklerinizin dilinizde bıraktığı tattan kurtulma amacı vardır. Bu su aslında kahveden önce içilmelidir. Yanında Türk lokumuyla sunulabilir. Gelen kişinin tercihine göre bitter çikolata ile de sunuş yapılabilir.
Türk kahvesinin olmazsa olmazı köpüğüdür. Bol köpüklü bir Türk kahvesi pişirmek için, bazı detaylara dikkat etmek gerekir. Kahvenizin gerçekten güzel ve lezzetli olması için taze ve ince çekilmiş olması ilk faktör olmalı. Ayrıca taze kavrulmuş kahvenizi uygun şartlarda saklamanız gerekiyor. Aksi taktirde kahvenin kokusu değişebilir, hava almamasına özen gösterin.
Kahve pişirirken cezveye kattığımız miktar elbette ki önemli. Kıvamının yoğun, tadının ise tam yerinde olması için fincan başı tepeleme 2,5 çay kaşığı koymanız yeterli olacaktır. Az miktarda kahve kullanırsanız kahveniz ne yazık ki bulamaç gibi bir hal alacaktır.
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