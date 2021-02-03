YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Okkalı Türk kahvesi en iyi nasıl yapılır? Bol köpüklü olmasının sırrı bunda saklıymış!

Okkalı Türk kahvesi en iyi nasıl yapılır? Bol köpüklü olmasının sırrı bunda saklıymış!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 03.02.2021 07:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmanlı İmparatorluğu’ndan günümüze miras kalan, kültürel bir içecek olan Türk kahvesi, lezzeti ve sunumuyla özel bir kimliğe sahiptir. Saray mutfağından evlere taşınan Türk kahvesini lezzetli bir şekilde hazırlamak için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Merak edenler için Türk kahvesi nasıl yapılır sorusuna cevap veriyoruz. İşte bol köpüklü, kıvamı yerinde bir kahve hazırlamanın aşamaları.

Mutfağımızda önemli bir yere sahip olan Türk kahvesi; uzun ve keyifli sohbetlerin en güzel eşlikçisidir. Osmanlı’dan günümüze kadar gelmiş olan Türk kahvesinin kültürel bir ağırlığı da vardır. Tanışma merasimlerinin olmazsa olmazdır. Kendine has bir tadı olan Türk kahvesi nasıl yapılır? İşte 5 aşamada bol köpüklü Türk kahvesi yapımı...

KAHVE YAPARKEN MUTLAKA SOĞUK VE İÇME SUYU KULLANIN

Türk kahvesi yapımına ilk olarak kullanılacak fincanın içerisine soğuk su dökerek başlanır. Bu su fincanın içerisine dökülür. Orta şekerli bir kahve yapmak için, bir çay kaşığı şeker ilave edilir. Konulacak kahve miktarı da önem taşımaktadır. Yaklaşık 2,5 çay kaşığı kahve eklenir. Henüz ocağı yakmadan bir kere karıştırılır. Ardından pişmeye bırakılır. Kahve yavaş yavaş köpürmeye başladığı anda, kaşıkla bu köpükleri alıp fincan içine dökmek gerekir.
Kahve kısık ateşte pişirmeye devam edilmelidir. Fazla kaynayıp taşma derecesine gelmesine izin verilmemelidir.

Ardından cezveyi ocağa tekrar koyun. Kahveniz ikinci kez tekrar kabaracaktır. Yine ilk aşamada olduğu gibi kahve taşmadan köpürdüğü an ocaktan alın ve birkaç saniye kahveyi dinlendirin. Tekrardan eşit bir şekilde köpük dağılımını gerçekleştirin. Kıvamında pişen kahve ağır ağır fincana dökülür. Bol köpüklü bir Türk kahvesini bu şekilde hazırlayabilirsiniz.

Az şekerli bir kahve isteniyorsa yarım çay kaşığı, orta şekerli bir kahve isteniyorsa bir çay kaşığı, şekerli kahve isteniyorsa iki çay kaşığı şeker yeterlidir. Küp şekerin erimesinde sıkıntı olabileceği için, toz şeker kullanmak daha iyi bir tat verecektir.
Kıvamında pişen kahve ağır ağır fincana dökülür. Bol köpüklü bir Türk kahvesini bu şekilde hazırlayabilirsiniz.

TÜRK KAHVESİNİN YANINDA GELEN SU KAHVEDEN ÖNCE İÇİLMELİ

Türk kahvesi genel olarak yanında bir bardak suyla sunulur. Bunun amacı, kahveyi içtikten sonra ağzı temizlemekten ziyade, kahveyi içmeden daha önce yediklerinizin dilinizde bıraktığı tattan kurtulma amacı vardır. Bu su aslında kahveden önce içilmelidir. Yanında Türk lokumuyla sunulabilir. Gelen kişinin tercihine göre bitter çikolata ile de sunuş yapılabilir.

TÜRK KAHVESİNİN BOL KÖPÜKLÜ OLMASI İÇİN...

Türk kahvesinin olmazsa olmazı köpüğüdür. Bol köpüklü bir Türk kahvesi pişirmek için, bazı detaylara dikkat etmek gerekir. Kahvenizin gerçekten güzel ve lezzetli olması için taze ve ince çekilmiş olması ilk faktör olmalı. Ayrıca taze kavrulmuş kahvenizi uygun şartlarda saklamanız gerekiyor. Aksi taktirde kahvenin kokusu değişebilir, hava almamasına özen gösterin.

Kahve pişirirken cezveye kattığımız miktar elbette ki önemli. Kıvamının yoğun, tadının ise tam yerinde olması için fincan başı tepeleme 2,5 çay kaşığı koymanız yeterli olacaktır. Az miktarda kahve kullanırsanız kahveniz ne yazık ki bulamaç gibi bir hal alacaktır.

Screenshot_4

TÜRK KAHVESİ FAYDALARI NELERDİR?

  • Düzenli ve şekersiz bir şekilde tüketilen Türk kahvesi sağlık açısından birçok olumlu etki yaratır. Türk kahvesi faydaları nelerdir diyenler için başlıkları şu şekilde sıralayabiliriz;
  • Metabolizmayı hızlandırır
  • Yağ yakımını artırır,
  • Kalp sağlığını korumaya yardımcı olur,
  • Cilt sağlığı için son derece etkilidir,
  • Ömrü uzatır,
  • Alzheimer riskini azaltmaya yardımcıdır,
  • Baş ağrısını giderir,
  • Zihinsel yorgunluğu alır,
  • Enerji verir,
  • Safra taşını engeller,
  • İltihap giderici etkisi bulunur.

TÜRK KAHVESİNİN BESİN DEĞERLERİ

  • Bir fincan Türk kahvesi yaklaşık 2 kaloridir. Değerleri ise;
  • Yağ: 0,03 gram
  • Karbonhidrat: 0 gram
  • Protein: 0,14 gram
  • Potasyum: 60 mg
Sağlıklı ve düşündüğünüzden daha kolay! Evde çikolata yapmanın adımlarıSağlıklı ve düşündüğünüzden daha kolay! Evde çikolata yapmanın adımları
Her çikolata severin rüyası, akan suları durduran çikolata kremalı turta tarifiHer çikolata severin rüyası, akan suları durduran çikolata kremalı turta tarifi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O kent 6 kez sallandı! Evlerine girmeye korkuyorlar O kent 6 kez sallandı! Evlerine girmeye korkuyorlar
Hem göze hem mideye! Sosu bol sarımsağı bol gül mantısıHem göze hem mideye! Sosu bol sarımsağı bol gül mantısı
Faydalarını öğrenince Alabaş’ı mutfağınızdan eksik etmeyeceksiniz Faydalarını öğrenince Alabaş’ı mutfağınızdan eksik etmeyeceksiniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Etin kralı! Alırken dikkat etmeniz gereken şey...

Etin kralı! Alırken dikkat etmeniz gereken şey...

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Evde limon ağacı yetiştirmek hiç zor değil! Hem de 4 adımda

Evde limon ağacı yetiştirmek hiç zor değil! Hem de 4 adımda

Kokusu tüm odaları saran sade açma tarifi! Günlerce bayatlamaması için...

Kokusu tüm odaları saran sade açma tarifi! Günlerce bayatlamaması için...

Bu sırrı bilen yok! Adım adım çiğ börek tarifi

Bu sırrı bilen yok! Adım adım çiğ börek tarifi

Diğer Haberler

Sağlıklı atıştırmalık arayanlar için şekersiz top kek tarifi nasıl yapılır?

Hem sağlıklı hem lezzetli kek tarifi! Yemeye doyamayacaksınız

Güveçte sebzeli lazanya nefis tarifi ile sofranın yıldızı olacak!

Sebze hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 40 dakikada hazır

Hem göze hem mideye! Bol soslu sarımsaklı gül mantısı tarifi

Hem göze hem mideye! Sosu bol sarımsağı bol gül mantısı

Her çikolata severin rüyası, akan suları durduran çikolata kremalı turta tarifi

Kimsenin hayır diyemeyeceği, çikolata rüyası!

Tıka basa doyuruyor, asla rahatsız etmiyor: Meşhur hamburgercilere taş çıkartacağınız obur hamburger tarifi

Tıka basa doyuruyor, asla rahatsız etmiyor

Levrek külbastı tarifi nasıl yapılır? Krema ile balığın en lezzetli buluşması

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.