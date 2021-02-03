Okkalı Türk kahvesi en iyi nasıl yapılır? Bol köpüklü olmasının sırrı bunda saklıymış!

Mutfağımızda önemli bir yere sahip olan Türk kahvesi; uzun ve keyifli sohbetlerin en güzel eşlikçisidir. Osmanlı’dan günümüze kadar gelmiş olan Türk kahvesinin kültürel bir ağırlığı da vardır. Tanışma merasimlerinin olmazsa olmazdır. Kendine has bir tadı olan Türk kahvesi nasıl yapılır? İşte 5 aşamada bol köpüklü Türk kahvesi yapımı...

KAHVE YAPARKEN MUTLAKA SOĞUK VE İÇME SUYU KULLANIN

Türk kahvesi yapımına ilk olarak kullanılacak fincanın içerisine soğuk su dökerek başlanır. Bu su fincanın içerisine dökülür. Orta şekerli bir kahve yapmak için, bir çay kaşığı şeker ilave edilir. Konulacak kahve miktarı da önem taşımaktadır. Yaklaşık 2,5 çay kaşığı kahve eklenir. Henüz ocağı yakmadan bir kere karıştırılır. Ardından pişmeye bırakılır. Kahve yavaş yavaş köpürmeye başladığı anda, kaşıkla bu köpükleri alıp fincan içine dökmek gerekir.

Kahve kısık ateşte pişirmeye devam edilmelidir. Fazla kaynayıp taşma derecesine gelmesine izin verilmemelidir.

Ardından cezveyi ocağa tekrar koyun. Kahveniz ikinci kez tekrar kabaracaktır. Yine ilk aşamada olduğu gibi kahve taşmadan köpürdüğü an ocaktan alın ve birkaç saniye kahveyi dinlendirin. Tekrardan eşit bir şekilde köpük dağılımını gerçekleştirin. Kıvamında pişen kahve ağır ağır fincana dökülür. Bol köpüklü bir Türk kahvesini bu şekilde hazırlayabilirsiniz.