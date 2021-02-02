Her çikolata severin rüyası, akan suları durduran çikolata kremalı turta tarifi

Altında bisküvisi, üstüne pudingiyle tam bi şölen havasında olan bu nefis lezzet yeni favori tatlılarınızdan biri olacak. Hemen hemen her evde bulunan malzemelerle yapılan bu çikolatalı tatlıya kimse hayır diyemeyecek.

ÇİKOLATA KREMALI TURTA MALZEMELERİ

200 gr kremalı bisküvi

1/4 su bardağı eritilmiş tereyağı

1 çay bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı mısır nişastası

1/2 çay kaşığı tuz

4 adet yumurta sarısı

200 gr bitter çikolata

1 yemek kaşığı tereyağı (çikolata için)

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı vanilya

1 paket krem şanti (üzeri için)

1 su bardağı süt (krem şanti için)

(4 Kişilik - 25 dakika)

ÇİKOLATA KREMALI TURTA YAPILIŞI

Adım 1: Bisküvileri rondoda çekin ve tereyağını ekleyip karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı bardak kuplarınıza paylaştırın.

Adım 2: Yumurta sarısı ve sütü tencereye alıp iyice karıştırın. Üzerine şeker, nişasta ve tuzu ekleyip karıştırın ve ocağa alarak kaynayana kadar karıştırmaya devam edin.

Adım 3: Kaynadıktan 4-5 dakika sonra ocaktan alın ve vanilya, tereyağı ve çikolatayı içine koyun. Çikolatalar iyice eriyene kadar spatula ile karıştırın.

Adım 4: Hazırladığınız karışımı bardak kuplarınıza paylaştırın. Bu şekilde oda sıcaklığına gelmesini sağlayın.

Adım 5: Krem şantiyi süt ile çırpın ve sıkma torbasına alarak bardak kuplarınızın üstüne sıkın. 1-2 saat buzdolabında bekleterek üzerini çikolata parçalarıyla süsleyerek servis edebilirsiniz.



