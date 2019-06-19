Öksürürken ya da hapşırırken odadan çıkmak gerekir mi?

Donald Trump'ın tepkisine sosyal medyada #MulvaneyÖksürüğü etiketi altında farklı tepkiler geldi. Kimisi Trump'ı haklı bulurken kimisi onun ne kadar duyarsız bir Başkan olduğundan söz etti.

Trump bir temizlik hastası olabilir ve bu hassasiyeti konusunda yalnız değil. Pek çok kişi hapşırırken ve öksürürken ağız bölgesinin kapatılması gerektiğini düşünüyor.

Peki insanlar içinde hapşırma ya da öksürmenin en iyi yolu hangisi?

Washington'da Etiket Ensitüsü Direktörü Crystal L. Bailey, "Hapşırmak ya da öksürmek zorundaysanız mümkün olduğunca diğer insanlardan uzak yapmanız iyi olur. Eskiden mendil kullanırdık. Ama bir kağıt mendile ya da dirseğinizin içine hapşırmanız gerekli. Ayrıca çevrenizdeki insanlardan başınızı çevirmelisiniz" diyor.

Ancak hapşırık ya da öksürüğün sinema ya da tiyatroda geldiğini hissediyorsunuz salonu terk etmek en iyi seçenek olabilir.

SAKIZ YAKLAŞIMI

Crystal L. Bailey ayrıca hastaysanız el sıkışmamanın iyi bir fikir olduğunu düşünüyor.

Ancak biri bu kurallara uymuyorsa Bailey sakız yaklaşımını öneriyor.