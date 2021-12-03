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Öksüz helvası nasıl yapılır? Öksüz helvası malzemeleri neler?

03.12.2021 00:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öksüz helvasının tarifi ve malzemelerinin neler olduğu merak konusu oldu. Alanya yöresine ait olan öksüz helvası sevilerek tüketiliyor. Pekmezle yapılan helvanın orta kısmına konulan kızgın tereyağı ile yeniliyor. İşte öksüz helvası tarifi!

Öksüz helvası nasıl yapılır? Öksüz helvası malzemeleri neler?

Öksüz helvası her dolapta bulunacak malzemelerden hazırlanıyor. 2 su bardağı üzüm pekmezi, 200 gr tereyağı, 3 su bardağı un, öksüz helvası hazırlamak için gerekli malzemeler arasında yer alıyor. Bu helvayı evinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. İşte öksüz helvası tarifi!

ÖKSÜZ HELVASI MALZEMELERİ

  • 2 su bardağı üzüm pekmezi
  • 3 su bardağı un
  • 2 su bardağı su
  • 4 yemek kaşığı tereyağı

Üzerine

  • 200 gr tereyağı

ÖKSÜZ HELVASI NASIL YAPILIR?

Suyu ve üzüm pekmezini helvanın yapılacağı tencerede kaynatın. Elde edilen karışımdan bir su bardağı ayırın ve kalan pekmezli suya yavaş yavaş un ilave ederek sürekli karıştırın. Elde ettiğiniz hamura ayrılan sudan az az dökerek hamuru pişirin. Bu işlemi su bitene dek 5-6 kere yapın. Su bittiğinde 4 yemek kaşığı tereyağı alın ve hamura ilave edip karıştırın. Bu işlemi 8 kez tekrar edin. Elde edilen helvanın pişirme işlemini sürdürün. Hamura kaşığı hızlıca vurduğunuzda hamur kesiliyorsa helva pişmiştir. Pişen helvayı yuvarlak tepsiye alın. Orta kısmına, havuz formu verin. Kızartılan tereyağı dökün. Afiyet olsun...

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Alanya
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