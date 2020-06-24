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Oktay Kaynarca'dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz açıklaması

DİZİ HABERLERİ  | 24.06.2020 10:08 | Son Güncelleme

Bodrum Bitez'de bir arkadaşının mekanında açılışta olan, Atv dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si, Oktay Kaynarca diziyle ilgili bir açıklama yaptı.

Oktay Kaynarca'dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz açıklaması

Bodrum Bitez'de bir arkadaşının mekanında açılışta olan, Atv dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si, Oktay Kaynarca, kapıda bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Mayıs ayından beri Bodrum'da olduğunu söyleyen Kaynarca, diziyle ilgili bilgiler verdi.

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AĞUSTOS AYINDA EKRANDA OLACAK

Oktay Kaynarca, "Dizinin çekimleri Ağustos ayının ortalarına doğru tekrar başlayacak. İnşallah bir an önce sevenlerimizle ekran başında tekrar bir araya geleceğiz" sözleriyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicilerine güzel haberi verdi.

Oyuncu, muhabirlere de Koronavirüs için dikkat etmelerini söyledi. (MedyaTava)


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