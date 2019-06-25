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Oktay Kaynarca'dan seçim yorumu: Hep beraber güzeldik...

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.06.2019 09:26 | Son Güncelleme

Oyuncu Oktay Kaynarca seçimin ardından duygularını sosyal medya hesabından paylaştı. Kaynarca açıklamasında "Memleketini halkını sevmenin tarafı olmaz" dedi.

Oktay Kaynarca'dan seçim yorumu: Hep beraber güzeldik...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı diziyle başarılı bir kariyer sürdüren Oktay Kaynarca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin tamamlanmasının ardından uzunca bir metin kaleme aldı.

Sosyal medya hesabından takipçilerine seslenen Kaynarca şunları yazdı:

“Ne zaman mı düzelir? Biri gelsin her şeyi düzeltsin diye beklemeyip, geleceğini bir insana endekslemeyip, biri bizim için düşünsün bizim için yapsın demeyip, inandığın her ne ise senin gibi düşünmeyeni ötekileştirip düşman bellemeyip, hep beraber inanılmış bir demokrasi ruhuyla tek yürek, tek yumruk olmuş bir millet olarak ancak!

Siyasi görüşler değişebilir, bakış açıları farklılık gösterebilir, bu herkesin kendi seçimi kendi yolculuğudur ama aslolan memleket vatan bayrak sevgisidir.

Memleketini halkını sevmenin tarafı olmaz. Seveceksen memleketini halkını, dinini mezhebini ırkını dilini ayırt etmeden seveceksin, memleketinin her köşesini her insanını seveceksin, seveceksin ki, kocaman rengarenk uçsuz bucaksız bir Ülke olabilesin. Hep beraber güzeldik hep beraber güzel kalabiliriz benim güzel memleketim.”

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