Oktay Kaynarca mahkemenin kararına anlam veremedi! 'Bir suç dosyası verdik'

Oktay Kaynarca, kendi fotoğrafını kullanarak internet üzerinden yasa dışı bahis sitesi açan kişiler hakkında geçtiğimiz günlerde suç duyurusunda bulunmuştu. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Talebinin kabul görmemesi üzerine sosyal medya hesabı üzerinden duruma tepki gösteren Oktay Kaynarca, davasının peşinde olduğunu söyledi.

Ünlü oyuncu, "Hakikaten enteresan bir durum. Adamın bir tanesi suç işlemek üzere sosyal medya hesapları açıyor, alenen yalan şeyler yapıyor ve üstelik benim fotoğrafımı kullanıyor. Bununla ilgili yasal haklarımızı kullanma doğrultusunda başvuruyoruz ve mahkeme bunu reddediyor" dedi.

Kaynarca sözlerine, "Anlaşılır bir durum değil. Bunu söylemesem bile bunun yalan yanlış bir şey olduğunu, suç içeren bir hesap silsilesi olduğunu anlatsam bile o hesapların kapatılması gerekiyor. Tuhaf bir şekilde reddedildi. Neden bilmiyorum" şeklinde devam etti.

Konuyu kapatmadığını ve hala peşinde olduğunu belirten Kaynarca, "Bununla ilgili tekrar ihbarda bulunduk. Benden ziyade adamların yaptığının tamamen suç olduğunu anlatan bir suç dosyası verdik" açıklamasını yaptı.

Ünlü oyuncu, son olarak aşk hayatının sorulması üzerine, "Aşk hepimize lazım. Aşksız hayat olur mu?" diyerek kaçamak yanıtlar verdi.



