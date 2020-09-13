Oktay Kaynarca'nın poligon paylaşımı olay oldu! Yeni silahları denedi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli rolüyle sevenlerinin karşısına çıkan Oktay Kaynarca'ya hayranları her fırsatta daha önce rol aldığı Kurtlar Vadisi dizisindeki Süleyman Çakır karakteri hatırlatılıyor.

EDHO'nun oyuncusu Oktay Kaynarca Makine Kimya Enstitüsü’nü ziyaret ederek, yeni silahları denedi ve sosyal medya hesabından bir poligon videosu paylaştı.

Kaynarca, Türk savunma sanayinin son yıllardaki atılımından etkilendi ve MKE’de yaptığı ziyaretten de kısa bir video paylaştı. Kaynarca paylaşımına "Sevgili kardeşim Yasin Akderenin Genel Müdürlüğü'nü yaptığı Makine Kimya Enstitüsü'nü ziyarete gittim ve çok onurlandım... Yıllarca nedenini anlamadığımız şekilde engellenen yerli silah üretimini en üst düzeyde başlatan tüm MKE personeline tebriklerimi iletiyorum. Yolunuz açık olsun..." yorumunda bulundu.

Oktay Kaynarca'nın bu paylaşımının altına binlerce hayranı Süleyman Çakır ile ilgili yorumlar yaptı.

Bir hayranı "Gözümüzde hemen Çakır canlandı" yorumunda bulunurken başka bir takipçisi "İstanbul'un sefiri Süleyman Çakır" ifadesine yer verdi.

