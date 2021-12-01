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Oktay Kaynarca sessizliğini bozdu! Süleyman Çakır projesiyle ilgili ilk kez konuştu

01.12.2021 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Süleyman Çakır karakteriyle hafızalara kazınan son olarak ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterini canlandırdı. Sosyal medyada dönem dönem Oktay Kaynarca’nın adı yeniden Süleyman Çakır’ı canlandıracağına dair haber dolaşıyor. Oktay Kaynarca, konuyla ilgili ilk kez konuştu.

Oktay Kaynarca sessizliğini bozdu! Süleyman Çakır projesiyle ilgili ilk kez konuştu

Kurtlar Vadisi dizisinde fenomen olan Süleyman Çakır karakteri sektörde bir efsane olarak yaşamaya devam ediyor. Oktay Kaynarca’nın yıllar önce canlandırdığı bu karakter için hala sosyal medyada büyük bir etkileşim yaşanıyor.

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Oktay Kaynarca konuyla ilgili sessizliğini korudu. Geçtiğimiz akşam görüntülenen ünlü oyuncu, Kurtlar Vadisi hayranlarını üzecek sözler söyledi. Magazin Burada’nın haberine göre; Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır karakterinin yasal haklarının sahibi olmadığını dile getirerek şunları söyledi:

“Ben de okuyorum bunları, sizin okuduğunuz gibi. Süleyman Çakır mevzusu yok. Zaten Süleyman Çakır karakterinin geriye dönmesiyle ilgili yasal bir çerçeveye sahip değiliz. Çünkü hakları bizim değil. Bunu yapacak olan arkadaşlar o hakkın sahibi olan arkadaşlardır. Nasıl yaparlar, yaparlar mı, orasını bilmiyorum. Biz başka projelerle uğraşıyoruz.”

Oktay Kaynarca, bu sözleri ile Süleyman Çakır karakteri konusunda bir plan varsa bile bunu bilmediğini, içinde olmadığını ve yeniden bu karakterin geri dönmesinde bir payının olmayacağını ifade etmiş oldu.


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