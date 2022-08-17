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Oktay Kaynarca ve Özgü Namal yeniden aynı dizide mi rol alacak? Flaş iddiaya yanıt

17.08.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşinin ölümü sonrası gözlerden uzak yaşantısına devam eden Özgü Namal son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin setini ziyaret etmişti. Özgü Namal eski aşkı Oktay Kaynarca'nın dizisinin setinde görülünce gündem olmuştu. Eski sevgilisiyle Kurtlar Vadisi sonrası yeniden aynı dizide rol alacağı iddia edilen Namal hakkında Oktay Kaynarca'dan yanıt geldi.

Oktay Kaynarca ve Özgü Namal yeniden aynı dizide mi rol alacak? Flaş iddiaya yanıt

Gözlerden uzak yaşantısıyla zaman zaman merak konusu olan Özgü Namal son haliyle gündemdeydi. Namal geçtiğimiz günlerde Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın setini ziyaret etmişti. Özgü Namal, Kurtlar Vadisi'ndeki rol arkadaşı ve eski aşkı Oktay Kaynarca ile yıllar sonra bir araya gelince pek çok sorunun da konusu olmuştu. Bunlardan biri de "Özgü Namal setlere mi dönüyor?" idi.

Eşinin vefatı sonrası ekranlardan uzaklaşan Özgü Namal'ın set ziyareti sonrası iddialara yanıt ise Oktay Kaynarca'dan geldi.

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"DOSTLUĞUMUZ DEVAM EDİYOR"

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncu Oktay Kaynarca konuyla alakalı kısa bir açıklama yaptı. Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca iddialar sonrası "Özgü ve çocuklarıyla zaten zaman zaman görüşüyoruz. Dostluğumuz devam ediyor. Sete sadece dostane bir ziyarette bulundu" ifadelerini kullandı.

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Oktay Kaynarca Özgü Namal
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