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Okul çağındaki çocuklar için 4 beslenme önerisi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 28.08.2019 14:27 | Son Güncelleme

Diyetisyen Merve Kaplan, okulların açılmasıyla birlikte önem kazanan, çocukların beslenme düzeniyle ilgili önerilerde bulundu.

Okul çağındaki çocuklar için 4 beslenme önerisi

Günümüzün en önemli sorunlarından biri olan yetersiz ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları en çok okul çağındaki çocukları etkileniyor.

Öğrencilerin okul başarısına da etki eden bu sorunun öncelikle ailede çözülmesi, anne babaların sağlıklı beslenme alışkanlıkları ile çocuklarına örnek olması gerekiyor. Diyetisyen Merve Kaplan, bu konu hakkında önemli açıklamalar yaptı.

YETERSİZ BESLENME SAĞLIK SORUNU
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Çocuklarda büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu okul çağında, sağlıklı beslenme alışkanlıkları çok önemlidir. Okul çağındaki çocuklar yalnızca fiziksel olarak değil aynı zamanda duygusal anlamda da gelişimin yaşandığı ve hayat boyu sürecek davranışların kazanıldığı bir dönemdedir. Bu süreçte beslenme düzeninde aksamalar, yetersiz ve dengesiz besin tüketimi, çocuklarda dikkat ve algılama düzeyinde eksikliğe, öğrenme güçlüğüne neden olmaktadır. Gelişim geriliğinin yanı sıra obezite, demir eksikliği anemisi, raşitizm ve diş çürükleri de çocukluk çağındaki beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak çok sık görülen sağlık sorunlarıdır.

ÇOCUKLAR GÜNDE 4 ÖĞÜN YEMEK YEMELİ
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Okul çağındaki çocukların beslenmesi; yaşa, cinsiyete, fiziksel aktiviteye ve kiloya göre değişiklik göstermekle birlikte günlük öğün sayıları en az 4 öğün olmalıdır. Çocukların beslenme programında; karbonhidrat, protein, vitamin ve mineral ile yağlar yeterli düzeyde olmalıdır. Süt ve süt ürünlerinden 2-3 porsiyon, et ve yumurta ya da kuru baklagillerden 2-3 porsiyon, mevsim sebze ve meyvelerinden en az 5 porsiyon, ekmek ve tahıl gurubundaki besinlerden 6-9 porsiyon ile yağ ve yağlı bitkilerin tohumlarından yeterli düzeyde tüketim gereklidir.

EN ÖNEMLİ ÖĞÜN KAHVALTI
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Günün en önemli öğünü olan kahvaltı; çocuklarda dikkat, ders çalışma, anımsama ve öğrenme yeteneği ile bunların bütünü olan okul başarısı üzerinde çok önemli bir etkiye sahiptir. Sabah kahvaltısında; peynir, zeytin, yumurta ve mevsim sebzelerinin yanı sıra beyin gelişimi açısından önemli bir yere sahip olan omega-3 yağ asitlerinden zengin ceviz, pekmez ve fındık ezmesi ile az miktarda bal tüketimi uygundur. Kahvaltıdan sonraki ara öğünde ise sağlıklı besinler tercih edilmeli, paketli ya da hazır olarak satılan; pasta, bisküvi, kurabiye, çikolata, cips, kola ve gazlı içeceklerden uzak durulmalıdır. Çocuklar için ara öğünlerde; meyve, yoğurt ya da şekersiz süt tatlıları ile ayran, süt ya da taze meyve suyu sağlıklı seçenekler arasındadır.

SAĞLIKLI BESLENME OKUL ÇANTASINDA BAŞLAR
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Bazı besinleri çocukların yemeyi reddetmesi çok sık rastlanan bir durumdur. İstenmeyen besini yeme konusunda çocuklar çok zorlanmamalı ve tekrar yemesi için ayrı günlerde 2-3 deneme yapılmalıdır. Buna rağmen başarılı elde edilemediyse, istenmeyen besin diğer yemeklerin yanında garnitür olarak sunulabilir. Evde sofra düzeninin olmaması ve aile bireylerinin aynı anda yemek masasında bulunmaması, çocuklarda isteksizliğe neden olabilir. Öğünler atlanmamalı, yemek yeme alanı tek olmalı ve aile bireyleri yemekte bir arada bulunmalıdır. Çocukların yemek yeme saatleri belli olmalıdır. Öğün aralarında çocukların iştahını kesecek şeker, çikolata, asitli içecekler ile besleyici değeri olmayan raf ürünlerini tüketmeleri sınırlandırılmalıdır. Besin değeri düşük ya da zararlı gıdaları bir anda yasaklamak çoğu zaman başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Arkadaşları bu besinleri tüketirken, bu konuda yasak koymak cazibeyi artırır. Bunun yerine besinlerin zararları anlatılmalı, bunlarla ilgili videolar izletilerek ikna yoluna gidilmelidir.

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