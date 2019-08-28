Okul çağındaki çocuklar için 4 beslenme önerisi

Günümüzün en önemli sorunlarından biri olan yetersiz ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları en çok okul çağındaki çocukları etkileniyor.

Öğrencilerin okul başarısına da etki eden bu sorunun öncelikle ailede çözülmesi, anne babaların sağlıklı beslenme alışkanlıkları ile çocuklarına örnek olması gerekiyor. Diyetisyen Merve Kaplan, bu konu hakkında önemli açıklamalar yaptı.

YETERSİZ BESLENME SAĞLIK SORUNU



Çocuklarda büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu okul çağında, sağlıklı beslenme alışkanlıkları çok önemlidir. Okul çağındaki çocuklar yalnızca fiziksel olarak değil aynı zamanda duygusal anlamda da gelişimin yaşandığı ve hayat boyu sürecek davranışların kazanıldığı bir dönemdedir. Bu süreçte beslenme düzeninde aksamalar, yetersiz ve dengesiz besin tüketimi, çocuklarda dikkat ve algılama düzeyinde eksikliğe, öğrenme güçlüğüne neden olmaktadır. Gelişim geriliğinin yanı sıra obezite, demir eksikliği anemisi, raşitizm ve diş çürükleri de çocukluk çağındaki beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak çok sık görülen sağlık sorunlarıdır.