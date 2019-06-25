Okul çantası almaya paraları yetmedi! Bakın babası ne yaptı

Eğitim almak, bir çocuğun geleceğini belirlemede çok önemli bir rolü olan bir çocuğun hayatının en önemli dönüm noktalarından biridir. Ancak, Birleşmiş Milletler’e göre, yaklaşık 60 milyon ilkokul çağındaki çocuk okulda değil. En yaygın sebeplerden biri ise yoksulluk. Dünyanın her yerinde, okula gitmek yerine ailelerini desteklemek, su toplamak veya kardeşlerine bakmak için çalışmak zorunda olan birçok çocuk var.

Son zamanlarda Kamboçya'dan bir öğretmen, oğlu için bir baba tarafından yapılan sırt çantasının fotoğraflarını paylaştı. Bu fotoğraf, kısa sürede internette paylaşım rekorları kırdı.

Okul gereçleri gibi çoğumuz için basit olan temel şeyler bile, bir çocuğun onları satın almaya gücü yetmezse, eğitim almasını engelleyebilir.

Çocukların daha iyi bir gelecek elde etmelerine yardımcı olmak için ebeveynler çocuklarının eğitim arayışlarını desteklemekte ellerinden gelenin en iyisini yaparlar. Son zamanlarda, bu duruma örnek bir ebeveyn çabaları ile büyük takdir topladı.

Kamboçya'da beş yaşındaki NY Keng okula yeni başladığında, hocası Sophous Suon ona yardım edemedi ancak onun orijinal sırt çantasını fark etti.