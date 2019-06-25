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Okul çantası almaya paraları yetmedi! Bakın babası ne yaptı

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 25.06.2019 16:16 | Son Güncelleme

Oğluna okul çantası almaya parası yetmeyen baba, öyle bir şey yaptı ki sosyal medyada viral oldu.

Okul çantası almaya paraları yetmedi! Bakın babası ne yaptı

Eğitim almak, bir çocuğun geleceğini belirlemede çok önemli bir rolü olan bir çocuğun hayatının en önemli dönüm noktalarından biridir. Ancak, Birleşmiş Milletler’e göre, yaklaşık 60 milyon ilkokul çağındaki çocuk okulda değil. En yaygın sebeplerden biri ise yoksulluk. Dünyanın her yerinde, okula gitmek yerine ailelerini desteklemek, su toplamak veya kardeşlerine bakmak için çalışmak zorunda olan birçok çocuk var.

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Son zamanlarda Kamboçya'dan bir öğretmen, oğlu için bir baba tarafından yapılan sırt çantasının fotoğraflarını paylaştı. Bu fotoğraf, kısa sürede internette paylaşım rekorları kırdı.
Okul gereçleri gibi çoğumuz için basit olan temel şeyler bile, bir çocuğun onları satın almaya gücü yetmezse, eğitim almasını engelleyebilir.

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Çocukların daha iyi bir gelecek elde etmelerine yardımcı olmak için ebeveynler çocuklarının eğitim arayışlarını desteklemekte ellerinden gelenin en iyisini yaparlar. Son zamanlarda, bu duruma örnek bir ebeveyn çabaları ile büyük takdir topladı.

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Kamboçya'da beş yaşındaki NY Keng okula yeni başladığında, hocası Sophous Suon ona yardım edemedi ancak onun orijinal sırt çantasını fark etti.

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Basit bir okul çantasının o bölgede 30000 riele (7 $) mal olduğunu ve bunları karşılamak için mücadele eden ebeveynlerin olduğunu söyleyen öğretmenin minik öğrencisi NY Keng’in çiftçi olarak çalışan babası okul çantasına para veremedi ama daha yaratıcı bir seçenek buldu.

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Küçük çocuğun babası, rafya ipinin parçalarını kullanarak güzel bir mavi sırt çantası ördü. Öğretmen, okul çantasının fotoğraflarını yayınladıktan sonra, hızla viral oldu. İnsanlar babanın bağlılığı ve yaratıcılığından etkilendi.

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İyi kalpli insanlar, aileye yardım önerdiler. Öğretmen, “Birkaç yabancı, ona çantaların gönderilmesi için temasa geçmek istedi ve okul liderim, onlar için iletişim bilgilerini gönderdi” dedi.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
O Babanın Alnından Öperim,Helal olsun... eski adıyla Kamboçya,yeni adıyla Laos ve Uzak Doğu Asya'nın güneyindeki Onurlu İnsanlar.Japonya;oyunu kuralına uygun olarak oynayarak,2 atom bombasına rağmen,öptüğü elden Teknoloji devi olarak çıktı,Keza Güney Kore de öyle.Çin'in yolunu seçen Kamboçya gibi Vietnam da Onurlu ama yoksul kaldılar. "Bazen durur bakarım bu ibret tablosuna...kimi tatlı peşinde kiminin ise tuzu yok....."ışıklar içinde uyu Barış manço,mekanın cennet olsun...
Şu Çocuklar, Meleklerde olmasa Dünya Büyüklerin şeytani hırslarından dolayı kısa sürede yok olurdu herhalde.
eskiden ilk okulda iş eğitimi diye dersi vardı bundan bende yapmıştım
Evet İş ve Teknik
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