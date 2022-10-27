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Seviye eş anlamlısı nedir? Seviye kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

27.10.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Dili, sözcük bakımından fazlasıyla zengindir. Birçok sözcüğün yerine kullanılan anlamdaş kelimeler vardır. Seviye sözcüğü de bu sözcükler arasındadır. Bu kelimenin birden fazla eş anlamlısı mevcuttur. Arapçada "seviyye" sözcüğünden türetilerek dilimize gelmiş olan bu sözcük aynı zamanda eş anlamlı kelimelere de sahiptir. Peki, seviye kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler nelerdir?

Seviye eş anlamlısı nedir? Seviye kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Seviye kelimesi Arapçadır. Arapçada "denklik, eşitlik" anlamına gelen "seviyye" kelimesinden alıntıdır. Türkçenin eski dönemlerinde de "eşit, eşitlik, beraberlik, düzlük" gibi anlamlarda kullanılsa da günümüzdeki kullanımı daha farklıdır. Türk Dil Kurumuna göre seviye sözcüğünün tek bir anlamı vardır. Herhangi bir noktanın ya da yüzeyin yüksekliğindeki yatay düzlem, seviye olarak ifade edilir. Seviye sözcüğünün gerçek manası dışında mecazen kullanımı da epey yaygındır.

Mecaz anlamda da bireylerin toplum içindeki başkalarına göre olan sosyal pozisyonunu, kültür düzeyini, derecesini belirtmek için kullanılmaktadır. Ayrıca içerisinde bu sözcüğün geçtiği "sıcaklık seviyesi", "hayat seviyesi", "su seviyesi", "deniz seviyesi" gibi birleşik kelimeler de bulunmaktadır.

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Seviye kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Seviye eş anlamlısı olan sözcükler seviye sözcüğü ile aynı anlamı taşımaktadır. Bu sebepten dolayı cümle içerisinde kullanılırken birbirlerinin yerini tutmaktadır. Eş anlamlı sözcüklerin kullanımı cümle çeşitliliğinin artmasına vesile olmaktadır. Seviyenin eş anlamlısı olan sözcüklerden ilki "düzey" sözcüğüdür. Bu sözcük seviye sözcüğü yerine çok sık tercih edilmektedir. Seviyenin eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Düzey
  • Kırat

Yukarıdaki eş anlamlı kelimeler, seviye sözcüğünün yerine kullanılabilmektedir.

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Seviyenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Seviyenin eş anlamlıları ile çeşitli örnek cümleler kurmak mümkündür. Seviye kelimesinin eş anlamı olan düzey ve kırat ile ilgili örnek cümleler:

  • Bu düzeye ulaşmak için gecesini gündüzüne katarak çalışmıştı.
  • Okumuş gezmiş ama hâlâ şehrin eğitim düzeyinin altındaydı.
  • Yanındaki oyuncu bana göre orta kıratı asla geçemeyen biriydi.
  • Bu okulun eğitim düzeyi diğerine göre daha iyi.
  • Hangi eğitimi alırsa alsın, isterse yurt dışına gitsin, bu kafada olduğu için orta kıratı asla aşamayacaktı.
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