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Seyahat eş anlamlısı nedir? Seyahat kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

27.10.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konuşma dilinde eş anlamlı yani aynı manaya gelen ancak farklı yazılan sözcüklerin kullanımı epey fazladır. Seyahat sözcüğü de bu sözcükler arasındadır. Bu kelimenin hem kendisi hem de anlamdaşları çok sık kullanılmaktadır. Cümle içerisinde herhangi bir anlam kaymasına yol açmayan ve seyahat sözcüğünün yerini tutan birçok sözcük bulunmaktadır. Peki, seyahat kelimesinin eş anlamı olan sözcükler nelerdir?

Seyahat eş anlamlısı nedir? Seyahat kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Seyahat sözcüğü dilimize Arapçadan girmiş sözcüklerden biridir. Arapçada "syḥ" kökünden türetilen ve "gezi" anlamına gelen "siyāḥat" kelimesinden alıntıdır. Türkçede de benzer bir anlamda kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre seyahat sözcüğünün iki manası vardır.Türk Dil Kurumuna göre seyahat kelimesinin anlamları:

  • (İsim) Yolculuk
  • (İsim) Gezi

Seyahat kelimesiyle farklı birleşik kelimeler ve birleşik fiiller türetilir. "Seyahat acentesi" aynı zamanda bu sözcüğün geçtiği birleşik kelimelerden biridir. Buna ek olarak "iş seyahati", "seyahatname” gibi birleşik kelimeler de mevcuttur. Seyahat sözcüğünün geçtiği "seyahat etmek" gibi birleşik fiil de bulunur.

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Seyahat kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Seyahat kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerin cümle içerisinde kullanımı o cümlenin tekrara düşmemesini sağlar. Eş anlamlı sözcüklerin yazım ve okunuş biçimleri farklı olsa da mana yönünden aynıdır. Seyahatin eş anlamlısı olan sözcüklerden ilki "yolculuk" sözcüğüdür. Öyle ki yolculuk kelimesi seyahat sözcüğü yerine çok fazla tercih edilmektedir. Seyahatin eş anlamlısı kelimeler:

  • Yolculuk
  • Gezi
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Seyahatin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Seyahat sözcüğü ile aynı anlama gelen eş anlamlı sözcüklerin cümle içerisinde doğru bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Seyahat eş anlamlısı olan sözcüklerle ilgili bazı örnek cümleler aşağıdaki gibidir:

  • Şehirler arası yolculuk yasağı kalkalı birkaç hafta oldu.
  • Kaptan çıktığı son yolculuktan mutlu dönmüştü.
  • Başka bir ülkeye yolculuk yapmaktan hep keyif duyuyordu.
  • Kapadokya’ya gezi turları yarın başlıyordu.
  • Arkadaşımın babası yarın Ege gezisine çıkacakmış.
  • Annem yolculukla ilgili son işlemleri yapmak için gitti.
  • Yolculuk yapmak herkese iyi gelir.
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