Seyahat eş anlamlısı nedir? Seyahat kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Seyahat sözcüğü dilimize Arapçadan girmiş sözcüklerden biridir. Arapçada "syḥ" kökünden türetilen ve "gezi" anlamına gelen "siyāḥat" kelimesinden alıntıdır. Türkçede de benzer bir anlamda kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre seyahat sözcüğünün iki manası vardır.Türk Dil Kurumuna göre seyahat kelimesinin anlamları:

(İsim) Yolculuk

(İsim) Gezi

Seyahat kelimesiyle farklı birleşik kelimeler ve birleşik fiiller türetilir. "Seyahat acentesi" aynı zamanda bu sözcüğün geçtiği birleşik kelimelerden biridir. Buna ek olarak "iş seyahati", "seyahatname” gibi birleşik kelimeler de mevcuttur. Seyahat sözcüğünün geçtiği "seyahat etmek" gibi birleşik fiil de bulunur.

Seyahat kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Seyahat kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerin cümle içerisinde kullanımı o cümlenin tekrara düşmemesini sağlar. Eş anlamlı sözcüklerin yazım ve okunuş biçimleri farklı olsa da mana yönünden aynıdır. Seyahatin eş anlamlısı olan sözcüklerden ilki "yolculuk" sözcüğüdür. Öyle ki yolculuk kelimesi seyahat sözcüğü yerine çok fazla tercih edilmektedir. Seyahatin eş anlamlısı kelimeler:

Yolculuk

Gezi

Seyahatin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Seyahat sözcüğü ile aynı anlama gelen eş anlamlı sözcüklerin cümle içerisinde doğru bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Seyahat eş anlamlısı olan sözcüklerle ilgili bazı örnek cümleler aşağıdaki gibidir: