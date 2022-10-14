Mücadele eş anlamlısı nedir? Mücadelenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Mücadele kelimesi Arapça kökenlidir. Arapça "cedel" kelimesinden "tartışmak, cedelleşmek" anlamına gelen "mücadele" kelimesi türemiştir. Savaş, tartışmak, çalışıp didinmek anlamlarında kullanılan bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna göre mücadele kelimesinin iki anlamı vardır ve bunlar şöyledir:
Mücadele kelimesini cümlelerde iki anlamda da kullanabiliriz. Mücadele kelimesinin kullanımına örnek verilecek olursa:
Türkçe zengin ve dinamik yapıda olan bir dil olduğu için birçok kelime başka şekillerde ifade edilebilir, zaman içerisinde kelimeler popülaritelerini kaybedebilir. Özellikle yabancı kökenli sözcüklerin daha iyi anlaşılması amacıyla sık sık başka kelimelerle değiştirildiğini görürüz. Eş anlamlı sözcüklerin yazılışları ve okunuşları birbirlerinden farklı olsa da aynı ya da benzer anlam taşıdıkları için birbirleri yerine kullanılabilirler.
Mücadele kelimesi eski zamanlardan beri popülerliğini koruyan bir kelimedir. Özellikle edebî eserlerde, tarih kitaplarında ve resmî konuşmalarda sık sık kullanılan bu kelimenin eş anlamlısı da bulunmaktadır. Mücadelenin eş anlamlısı hem sözlü hem yazılı olarak cümle içerisinde mücadele yerine kullanılabilir. Mücadele eş anlamlısı olan kelimeler şöyledir:
Mücadele kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler kurmak gerekirse: