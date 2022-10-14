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Mücadele eş anlamlısı nedir? Mücadelenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

14.10.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarih boyunca farklı medeniyetlere kucak açan Türk kültürü, Klasik Türk Edebiyatı Dönemi ve İslamiyet’in kabulüyle birlikte özellikle dil açısından birçok değişime uğramıştır. Bu değişimler dilimize Arapça ve Farsça kökenli kelimelerin geçişini sağlamıştır. Yabancı kökenli bu sözcükler dilimizde de karşılığa sahiptir. Farklı yazılsalar da aynı anlamı taşıyan birden fazla eş anlamlıları bulunabilir. Eş anlamlısı bulunan Arapça sözcüklerden biri de mücadeledir. Peki, mücadele eş anlamı nedir?

Mücadele eş anlamlısı nedir? Mücadelenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

İçindekiler

  • Mücadele kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?
  • Mücadelenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Mücadele kelimesi Arapça kökenlidir. Arapça "cedel" kelimesinden "tartışmak, cedelleşmek" anlamına gelen "mücadele" kelimesi türemiştir. Savaş, tartışmak, çalışıp didinmek anlamlarında kullanılan bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna göre mücadele kelimesinin iki anlamı vardır ve bunlar şöyledir:

  • (isim) Birbirlerine isteklerini kabul ettirmek için iki taraf arasında yapılan zorlu çaba, savaş.
  • (isim) Herhangi bir amaca erişmek, bir kuvvete karşı koyabilmek için bir kişi veya topluluğun güçlü, sürekli çabası, savaşım.

Mücadele kelimesini cümlelerde iki anlamda da kullanabiliriz. Mücadele kelimesinin kullanımına örnek verilecek olursa:

  • Millî Mücadele, Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışıyla başlamıştır.
  • Bu mücadeleci tavrını koruduğun sürece her zorluğun üstesinden gelirsin.
  • Hayatta durmadan mücadele ediyor, açtığı her kapı yüzüne kapanıyordu.
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Mücadele kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçe zengin ve dinamik yapıda olan bir dil olduğu için birçok kelime başka şekillerde ifade edilebilir, zaman içerisinde kelimeler popülaritelerini kaybedebilir. Özellikle yabancı kökenli sözcüklerin daha iyi anlaşılması amacıyla sık sık başka kelimelerle değiştirildiğini görürüz. Eş anlamlı sözcüklerin yazılışları ve okunuşları birbirlerinden farklı olsa da aynı ya da benzer anlam taşıdıkları için birbirleri yerine kullanılabilirler.

Mücadele kelimesi eski zamanlardan beri popülerliğini koruyan bir kelimedir. Özellikle edebî eserlerde, tarih kitaplarında ve resmî konuşmalarda sık sık kullanılan bu kelimenin eş anlamlısı da bulunmaktadır. Mücadelenin eş anlamlısı hem sözlü hem yazılı olarak cümle içerisinde mücadele yerine kullanılabilir. Mücadele eş anlamlısı olan kelimeler şöyledir:

  • Savaş
  • Savaşım
  • Uğraş
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Mücadelenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Mücadele kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • Babasını kaybettiğinde hayat savaşı başlamıştı.
  • Kurtuluş Savaşı’nda cesurca cephede çarpışan askerlerimiz Türk milletine büyük bir cesaret örneği gösterdi.
  • Kendinle verdiğin bu savaşım seni güçlü bir insan kılacak.
  • Verdiğin bunca uğraş boşa çıkmayacak bir gün emeklerinin meyvesini alacaksın.
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